Un hombre fue trasladado grave por un choque frente al Museo MAR

El automovilista de 30 años recibió las primeras atenciones médicas en el boulevard.

Por circunstancias que son materia de investigación, el conductor de un Fiat Uno colisionó con un Renault Logan en la avenida Félix U. Camet y uno de los involucrados debió ser asistido y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El accidente se registró alrededor de las 18 de este miércoles entre Concepción Arenal y Florisbelo Acosta, enfrente del Museo MAR, en el cárril rápido en sentido hacia el sur.

La víctima conducía el Fiat Uno y fue trasladado al Higa.

Debido al siniestro, uno de los conductores recibió atención por parte del Same en el boulevard y fue remitido al nosocomio local con politraumatismo encefalocraneano, según pudo averiguar 0223.

Además, las fuentes consultadas indicaron que se trata de un hombre de 30 años, quien se encontraba consciente y no lúcido, luego de haber sufrido una crisis nerviosa.

El tránsito se vio interrumpido momentáneamente en la zona producto del impacto y la asistencia al automovilista.