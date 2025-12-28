Navidad en Mar del Plata: "Se vendió lo esperado porque no había demasiadas expectativas"

Después de una Navidad en la que las ventas registraron una caída del 1,3% y el ticket promedio fue tan solo de $64.500, la prosecretaria de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), Adriana Ferreiro, analizó el complicado presente de las jugueterías y aseguró que en las fiestas "se vendió lo esperado porque no había demasiadas expectativas".

En principio, expresó en diálogo con Extra que en la fecha "se trabajó dentro de lo esperado" y "no fue ninguna sorpresa para los comerciantes", de los que un 60% cumplió sus expectativas y un 20% vendió más de lo que esperaba.

Sin embargo, la dueña de Educando aclaró que ello ocurrió porque se generó ilusión en otras fechas, como el Día del Niño, "y ahora en diciembre ya se palpitaba que nada iba a ser demasiado pomposo o que se iba a recuperar la demanda".

Al mismo tiempo, remarcó que "se hace difícil porque en realidad no se llega al número necesario de ventas para subsistir en muchos casos, como para las jugueterías más pequeñas", y agregó que los comerciantes utilizaron las promociones, sean "por forma de pago o 2x1", para sostener el consumo.

Y de cara a Reyes, la referente de la entidad gremial contempló que será "más o menos como el año pasado" y destacó que los juguetes "están más baratos", a pesar de que recordó que depende de "la respuesta de los consumidores, que tal vez regalaron algo necesario en Navidad y dejaron el juguete para esta fecha".

El ticket promedio de compra fue tan solo de 64.500 pesos, de acuerdo a la Ucip.

Por otro lado, en cuanto a un relevamiento de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (Caij) que aseguraba que el 70% del mercado local se compone de productos importados, expresó que "ese porcentaje se replica en Mar del Plata y explicó a qué se debe la crítica situación: "Es un tema de competitividad y hay mucha variedad en relación a licencias y marcas. Ya no es como en otra época, donde la televisión mandaba y todos pedían el mismo juguete, sino que hay mucha diversidad de opciones y de lo que piden".

Al mismo tiempo, Ferreiro indicó que "hay productos de licencia que por una cuestión de mercado se fabrican en el exterior y otros en el país, los cuales todavía son competitivos por su originalidad y se siguen comercializando".

En paralelo, al respecto de los tres días no laborables decretados por el Gobierno para 2026, comentó: "Estamos muy contentos porque al establecerlo con tiempo, las familias se pueden organizar y aprovechar la fecha. Permite accionar a la asociación del turismo y las cámaras hoteleras, y atrae más visitantes a Mar del Plata".

Finalmente, la propietaria de la reconocida juguetería local detalló que el anuncio anticipado "permite incluir las fechas a la planificación familiar y de las empresas, que pueden realizar acciones comerciales tendientes a incrementar el turismo, y actúa como un dinamizador de la economía marplatense".