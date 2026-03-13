El dólar pegó un volantazo en el cierre de la rueda: a cuánto cerró

El dólar oficial mayorista subió este viernes 13 de marzo y se ubicó a $1.400 en una semana que volvió a estar marcada por la incertidumbre en el panorama internacional.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio se dio vuelta sobre el final de la rueda y avanzó $5 a los $1.400 para la venta. Así, la distancia con el techo de la banda, que este viernes se ubicó a $1.627,97, llegó al 16%. En la semana, el tipo de cambio cayó $16 y anotó su primera baja semanal en marzo.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este promedió $1.415,85.

Por su parte, el dólar blue bajó por segunda vez en tres días y cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.465,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,7%. El dólar MEP opera a $1.420,50 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.459,02,