Le transfirieron 4 millones de pesos por error y se compró un terreno: la Justicia la obliga a devolverlos

Una empleada pública del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) de Neuquén recibió una transferencia por error de 4 millones de pesos de parte del organismo y se negó a devolverla. La entidad judicializó la situación y ahora la Justicia la obliga a devolver el dinero.

El juez Martín Peliquero consideró que “el IPVU sufrió un empobrecimiento involuntario al transferir el dinero a la cuenta sueldo de la demandada; que ésta incorporó esa suma a su patrimonio; y que no existe causa jurídica alguna que habilite su percepción”.

Según la demanda del IPVU, la Dirección de Tesorería hizo una transferencia errónea a la cuenta de la trabajadora por la similitud de su nombre con el de la mujer que verdaderamente debía recibir el dinero.

Cuando desde el organismo descubrieron el error, se contactaron telefónicamente con la empleada pública, quien cortó la llamada de manera inmediata diciendo que “no sabía nada" y que "estaba ocupada”. En un segundo llamado, la mujer manifestó que suponía que el dinero “era parte de un juicio” y que no podía devolverlo porque "ya lo había utilizado en la compra de un terreno”.

En el legajo de la causa penal se reconocieron los siguientes hechos: la transferencia por error del IPVU; el conocimiento inmediato de la demandada acerca del error; la negativa inicial a restituir; y la realización de extracciones y movimientos posteriores.

La mujer negó haber obrado con dolo y afirmó que no tuvo “intención de apropiarse indebidamente de los fondos” y que “su situación económica y la posterior exoneración le impidieron restituir la suma en forma inmediata”. También se mostró dispuesta a devolver el dinero aunque solicitó que “los intereses sean reducidos”.