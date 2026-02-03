Cayó de un tercer piso mientras limpiaba los vidrios de Tribunales

En las últimas horas se registró un grave accidente laboral en la ciudad de Córdoba, después de que un hombre de 36 años cayera desde un tercer piso mientras limpiaba los vidrios de uno de los edificios de Tribunales.

El episodio ocurrió en la sede de Tribunales II, ubicada en la intersección de las calles Fructuoso Rivera y General José de Artigas, en el barrio de Güemes.

Según la información oficial, la caída desde la altura se produjo por la falla en el elevador aéreo que estaba utilizando el trabajador para realizar la tarea. Sin embargo, aún se desconocen las causas de la rotura del equipo.

Después del accidente llegó personal de salud al lugar y trasladaron al trabajador al Hospital Privado, donde fue asistido por politraumatismos y quedó internado.