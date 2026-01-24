Rescataron a un cóndor andino: estaba herido en un campo y no podía volar

Un cóndor andino fue rescatado en las últimas horas en un campo de una zona rural de Achiras, en el sur de la provincia de Córdoba, tras ser hallado por los vecinos, herido y con dificultades para volar. Se trata de una las aves más emblemáticas de la fauna argentina y su rescate volvió a poner en eje la importancia del cuidado y la protección de las especies autóctonas.

Fue el vecino propietario del predio quien dio aviso a la Patrulla Rural sobre el mal estado del ave. Pronto acudieron al lugar los efectivos acompañados de personal de la Policía Ambiental quienes le dieron rápida asistencia al ave. Después de una primera evaluación del estado de salud del cóndor, lograron ponerlo a resguardo y trasladarlo.

Al ver sus heridas decidieron llevarlo a la Reserva y Centro de Rehabilitación Tatú Carreta, donde los animales reciben atención veterinaria especializada. Los profesionales trabajarán allí en su recuperación con la expectativa de que, una vez que se encuentre rehabilitado, pueda volver a su entorno natural.

El rescate de este ejemplar vuelve a poner en foco la necesidad de preservación del cóndor andino, una especie protegida de nuestro país, clave en el equilibrio de los ecosistemas. Además, fue un reflejo del compromiso de los vecinos, la participación ciudadana y el trabajo conjunto de las autoridades.