"Es un cráter de grandes dimensiones": denuncian que un pozo causa accidentes en una transitada avenida

Los residentes de la zona de avenida Colón y 216, uno de los principales accesos a Mar del Plata, denunciaron que se multiplicaron los choques en los últimos dos meses por el deterioro de las calles.

Con mucha indignación, una vecina contó en diálogo con 0223 que "por el calor se levantó el asfalto y después explotó": "En seguida llamé al 147 para avisar, pasaron los días, se fue acrecentando cada vez más, hubo accidentes, rotura de autos y camionetas con ruedas salidas".

Al ubicarse en la puerta de su casa, la mujer contó que "salía a ayudar, sacaba fotos, les decía que debían hacer un reclamo. Sin embargo, se tiraban la pelota entre la Municipalidad y EMVIAL".

Desde EMVIAL dijeron que "nadie estaba trabajando".

En esta línea, denunció que "los de obras me tomaban el pelo, decían que no estaban saliendo ahora, que nadie estaba trabajando. Cuando marcaba el 116 o 117 a veces me atendían y otras no. Se me reían en la cara como diciendo, llamen pero nosotros no vamos a ir".

Los vecinos concuerdan cono que la falta de señalización "es un peligro": "Pasan los camiones y los pedazos de asfalto vuelan para el costado, ponen en riesgo a los chicos que cruzan la calle con los papás, los autos que les caen los pedazos de piedra encima y las motos".

Asimismo, se comunicó con la Defensoría del Pueblo donde evidenció las denuncias realizadas al Municipio "por un cráter de grandes dimensiones" a través del "sistema Atención al Vecino (147), bajo el número de reclamo 11015317, y al EMVIAL, telefónicamente, y por mail al sector administrativo sin que hasta la fecha se haya efectuado la reparación ni se haya brindado una solución concreta".

Sin respuestas, llevó el reclamo al Concejo Deliberante donde el edil Emiliano Recalt presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo realice las obras de reparación en la avenida Colón, en el tramo que comprende el Barrio Jorge Newbery.

"El asfalto está cada vez peor, ya se ven los fierros. El Municipio lo único que me dicen que van a enviar el informe al EMVIAL. Lo que me pregunto es qué hacen, porque nosotros cuando cargamos combustible estamos pagando para el arreglo de las calles", concluyó.