Devastador: ataron a un perro en un camino rural, intentaron buscarle un hogar y murió antes de ser rescatado

En las últimas horas, comenzaron a difundir videos de un perro que había sido atado y abandonado en un camino rural entre El Boquerón y Otamendi, en busca de que alguien lo rescatara, pero luego de un día debajo del sol y deshidratado, murió sin que nadie haya podido salvarlo.

El triste episodio fue viralizado por el reconocido refugio marplatense Danos una Pata, que se encuentra sobrepasado y sin espacio para albergar más animales, con el objetivo de que alguna persona pudiera pasar a buscarlo y cuidarlo en su casa, al menos hasta su recuperación y encontrarle un nuevo hogar.

"Necesitamos tan solo una persona con voluntad y ganas que pueda ir hasta este lugar, a ver si el pobre perro está ahí o quizás ya se murió de esperar ayuda", habían solicitado en la tarde de este martes.

En una siguiente publicación, horas más tarde, insistieron en que el perro estaba tirado desde el lunes en esa zona rural, "atado, sin agua y al rayo del sol", y que tampoco se podía parar. Además, aseguraron que necesitaban a una persona "con garaje, patio, galpón o espacio", y con "voluntad y ganas de ayudarlo".

En la misma historia de Instagram, la organización aclaró que podía hacerse cargo de los gastos, pero que no contaba con el lugar necesario para el can. A pesar de que dos personas se ofrecieron a buscar al perro y trasladarlo a donde sea, nadie tuvo intenciones de llevarlo a su vivienda y lastimosamente murió alrededor de las 22.

Alrededor de las 22 de este martes el perro murió solo en un camino rural cerca de El Boquerón.

"Gracias a todos los que eligieron no ayudarlo. Somos la peor raza y realmente deberíamos extinguirnos. Esto es culpa de todos", fueron algunos de los últimos mensajes de la rescatista ante la impotencia de que ni una sola persona haya intervenido en el caso.