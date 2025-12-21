Aldosivi se rearma: cómo se encuentra el mercado de pases del "Tiburón"

El "Tiburón" avanza con el armado del plantel de Guillermo Farré para el 2026.

Aldosivi comenzó con el rearmado del plantel para la próxima temporada del Fútbol Argentino. Guillermo Farré sabe que no será sencillo este mercado de pases ya que perdió muchos valuartes del plantel que consiguió la permanencia.

En los últimos días, la dirigencia confirmó la llegada del primer refuerzo: Lucas Rodríguez, lateral izquierdo procedente de Instituto y ex jugador de Tigre e Independiente. Pero el defensor no sería el único en llegar ya que han avanzado con otras negociaciones.

Según trascendió, los próximos en llegar a la ciudad para unirse al "Tiburón" serían Esteban Rolón (el mediocampista central que quedó libre a mitad de año de Boca) y Joaquín Novillo (zaguero central que llega procedente de Paysandu Sport Club de Brasil).

Por otro lado, la dirigencia estaría en negociaciones para que Franco Rami y Agustín Palavecino. Por Rami, el elenco marplatense estaría interezado en ejercer su la opción de compra de 350 mil dólares. Mientras que por el extremo que fue clave en las últimas fechas intentaran renegociar un nuevo préstamo.

De todos modos, estos nombres serían los primeros en llegar ya que abandonaron el equipo jugador fundamentales como: Jorge Carranza, Yonathan Cabral, Justo Giani, Tiago Serrago, Marcelo Esponda, Giuliano Cerato y unos cuántos más.