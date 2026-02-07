Mar del Plata y la zona ya tienen su fiesta del tomate

La ciudad se prepara para vivir el Gustok del Tomate, un encuentro comunitario independiente y autogestionado que celebra al tomate agroecológico como emblema de identidad culinaria y producción sustentable.

Será este domingo 8 de febrero de 2026, de 11 a 19 hs, el predio Higueras del Mar, en Estación Chapadmalal, Ruta 88. La jornada ofrecerá charlas con referentes, intercambio de semillas, concursos del tomate, demostraciones de cocina, música y arte en vivo, además de espacios para toda la familia y una feria de productos locales.

Con un fuerte compromiso ambiental, el evento invita a repensar nuestros hábitos: no se utilizarán descartables y se alienta al público a llevar sus propios utensilios, mantas e insumos para disfrutar de un picnic compartido.

🎟️ Entrada con bono contribución accesible.

Invitados destacados

• Gabriela Escrivá, referente nacional en huerta orgánica y cultivo ecológico.

• Eduardo Cerdá, pionero de la agroecología en Argentina.

• Facundo Laiz, ingeniero agrónomo y referente regional en agroecología.

• Mariano García (El Plantinero) y Mariqui Trassens, productores y multiplicadores de semillas.

🎟️ Entrada con bono contribución accesible Menores de 12 años gratis.

Organiza: Equipo Gustok del Tomate, con el apoyo de productores y colectivos locales