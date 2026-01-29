Infraestructura energética: proyectan una nueva estación transformadora en la costa norte de Mar Chiquita

La zona norte de la costa del partido de Mar Chiquita tendrá un mejor servicio eléctrico desde 2027.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó con el llamado a licitación pública para la construcción de una nueva estación transformadora en la localidad de Mar de Cobo de 33/13,2 kV y con su correspondiente vinculación. Se trata de una obra destinada a fortalecer la infraestructura energética en la costa del partido de Mar Chiquita donde todos los años se radican miles de personas.

El procedimiento, identificado por la licitación pública N° 2/2026, cuenta con un presupuesto oficial de $1.872.414.176,58. El comitente de la obra es la Dirección Provincial de Energía, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

Según lo establecido en el pliego, el plazo de ejecución será de 365 días corridos, mientras que los pliegos licitatorios podrán descargarse de manera gratuita, sin costo para los interesados, a través del sitio oficial del ministerio.

La presentación de ofertas deberá realizarse el jueves 19 de febrero de 2026, en el horario de 9 a 16, en la dirección de contrataciones de pbra pública, ubicada en avenida 7 N° 1267, piso 9°, oficina 907, en la ciudad de La Plata. En tanto, el acto de apertura de sobres está previsto para el 20 de febrero de 2026 a las 12, en la sala 521 del quinto piso del mismo edificio ministerial.

En el marco del proceso licitatorio, se estableció una visita de obra obligatoria para el 10 de febrero de 2026 a las 11 horas, conforme a lo indicado en la Circular Aclaratoria N°1. Además, las empresas interesadas podrán realizar consultas y pedidos de aclaración hasta el 11 de febrero, a través del correo electrónico oficial habilitado por la cartera provincial.

El llamado fue autorizado mediante una resolución con fecha 21 de enero de 2026, y forma parte de los planes provinciales orientados a mejorar la capacidad de transformación y distribución eléctrica, acompañando el crecimiento poblacional y productivo de la región costera.