“El mar barrió a todos los pescadores”: cómo fue el dramático intento de rescate tras la ola mortal

Uno de los hombres que participó de las maniobras de rescate del hombre que lamentablemente perdió su vida víctima de un fuerte oleaje en Mar Chiquita, contó el dramatismo que se vivió y cómo fueron esos “5 minutos raros”, que precedieron a la tragedia.

“Yo estaba acá –señala- de la boca (de la laguna), a unos 500 metros en la orilla. Estaba todo tranquilo aunque veíamos que la marea estaba rara: veíamos que bajaba, que subía. Acá siempre la laguna se maneja con la marea, cuando baja la marea baja y cuando sube la marea la laguna tiene que correntada para adentro. En cinco minutos pasaron cosas medio raras”, recordó, Pablo "El Turco" Roura, que vive a pocos metros del lugar de la tragedia y es hermano del reconocido muralista Julián Roura.

En declaraciones a 0223, el hombre sostuvo que de inmediato vieron una “espuma grande” y en segundos sucedió todo. "Los botes que estaban anclados empezaron a golpear contra las piedras. Y nos dimos cuenta con mi compañera que algo pasaba. Ahí vimos la ola, o sea, la espuma se veía de acá y que empieza a arrastrar con todo, con una fuerza bárbara. Otros pescadores que estaban adentro, la marejada llegó más o menos a tres kilómetros. Ahí pude agarrar el bote mío que lo tenía anclado y ahí empezamos a escuchar gritos en la boca (de la laguna) y fuimos a ver qué podíamos ayudar. Fue todo muy rápido, los guardavidas que fueron en el bote de rescate y los que se tiraron al agua y otra lancha que cruzaba”, dijo, aún conmocionado por la desgracia.

Según relató, al momento en que se produjo el extraño fenómeno, había cuatro pescadores en la boca de la laguna, que en segundos fueron violentamente arrastrados por el mar. “Cuando la marea se retiró un poco, ellos estaban pescando en la boca del lado del pueblo, un poco más en la arena, confiados, y cuando entró la ola, los barrió a todos y los metió en el chupón de la boca, en la entrada y salida del agua, que siempre es peligroso. Encima estaba bajando y se juntó con la fuerte entrada de agua. Tres pudieron salir flotando, como pudieron hasta el otro lado de la Boca. Pero este muchacho -Yair Manno- dice que lo veían ahí como que levantaba la mano, que no podía y en un momento dice que se hundió, después lo despidió el agua y no lo encontraban al principio. Luego le hicieron RCP los guardavidas, lo cargamos en el bote mío, lo trajimos acá y lo llevaron a la ambulancia. Una lástima que no se pudo salvar, por él y por la familia. Todos en ese momento hicieron lo que pudieron, algunos entraron en pánico, son momentos difíciles que no te los esperás”.