Camet Norte: con inversión del gobierno bonaerense, se reactiva la obra de la escuela técnica

La costa del partido de Mar Chiquita contará con una nueva escuela secundaria de modalidad técnica.

Con financiamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de Mar Chiquita se reactivó la obra de construcción de la escuela secundaria técnica N°2 en la localidad de Camet Norte. La continuidad del proyecto se formalizó en agosto de 2025, durante una visita del gobernador Axel Kicillof al distrito.

Se trata de una inversión clave para la comunidad educativa de la costa del distrito, que había sido paralizada por el gobierno nacional de Javier Milei.

En consecuencia la reanudación de los trabajos permitirá completar la primera etapa del edificio propio del establecimiento. Los trabajos se llevan adelante bajo la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, mediante la dirección de infraestructura escolar.

La novedad se conoce días después de que el intendente Walter Wischnivetzky y la jefa distrital de Educación, Verónica Serantes, se reunieran con la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi. Allí se abordó la situación de las tres obras educativas paralizadas en el distrito.

Camet Norte ya cuenta con un jardín de infantes y una escuela primaria.

Sobre la obra de la escuela técnica de Camet Norte

El edificio proyectado se emplaza en la localidad de Camet Norte y forma parte de un complejo educativo junto a la escuela primaria y el jardín de infantes, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda en infraestructura escolar.

La escuela contará con seis aulas, dos talleres, una biblioteca, sala de profesores y demás espacios administrativos, así como sanitarios adaptados y un SUM con acceso independiente, pensado también para actividades comunitarias.

Desde el municipio destacaron la importancia de la inversión provincial para sostener la obra pública educativa y garantizar el derecho a la educación, en un contexto nacional adverso.