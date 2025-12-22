De chico Nickelodeon a indigente sin escala: el drama de Taylor Chase

Este fin de semana se viralizó un video en el que se ve en una angustiante situación a un actor que fue, a principios de los 2000, una figura de la televisión. Se trata de Tylor Chase (37), exestrella de Nickelodeon, que si bien hace unos meses había sido captado en situación de calle, su estado de salud actual empeoró.

El clip que tuvo miles de visualizaciones en TikTok muestra a Chase notablemente desalineado: usa pantalones de jeans rotos que tiene que sostener para que no se le caigan. La joven que grabó el clip le dijo que tenía cara conocida y que si había estado en “un programa de Disney Channel”. “No, en Nickelodeon. Estuve en Manual de supervivencia escolar de Ned”, respondió Chase, con una sonrisa.

No es la primera vez que aparecen imágenes del actor en esta circunstancia. En septiembre lo captaron mientras pedía dinero en las calles de Riverside, California.

Tyler Chase nació el 6 de septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos. En su adolescencia participó de algunas ficciones como Everyboy hates Chris, Confessions of a Late Bloomer y Good Time Max. La popularidad en le llegó a partir de 2004 gracias a su trabajo en el ciclo infantil de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned. Allí interpretó a Martin Qwerly, un compañero de clases hiperactivo que era un habitual acompañante del protagonista.

Tras el final de la serie en 2007 su carrera entró en una nebulosa. En las listas que elabora el sitio de IMDb, luego de esa fecha, solo aparece como la voz del videojuego L.A. Noire. A través de las redes sociales, además, Chase publicaba videos o poemas recitados a través de YouTube. El último registro que hay es de 2021 y, se cree, que desde ese momento vive en la calle.

En septiembre de este año, el actor fue visto por primera vez en situación de vulnerabilidad. El clip lo compartió una tiktoker. En el video, Chase se presenta con notorias dificultades para expresarse. “Hola, mi nombre es Tylor Chase y estoy aquí en el Movimiento Cristiano para la Actuación”, lanzó, mientras miraba a cámara.

En las imágenes, el actor luce, al igual que el clip que se conoció en las últimas horas, con un aspecto deteriorado y visiblemente afectado.