Presupuesto 2026 de Osse: el debate arrancó con alertas de la oposición por el fallo contra el aumento de tarifas

Preocupación en la oposición por el avance de la causa por el aumento inicial de Osse en 2024.

La Comisión de Ambiente inauguró este jueves el debate del Presupuesto 2026 y del Reglamento Sanitario de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse). En ese marco, la oposición alertó por el riesgo para la sustentabilidad financiera que podría representar el juicio que enfrenta la empresa por el aumento inicial del 142,7% aplicado en 2024, que ya recibió un fallo adverso en primera instancia.

El Presupuesto 2026 de Osse proyecta un total de $100.805.791.208. Allí se prevé volver a aplicar el Coeficiente C para la actualización tarifaria, una fórmula de ajuste bimestral que contempla distintas variables vinculadas a la evolución de la economía, como los precios mayoristas y los salarios del sector registrado. Sin embargo, el foco del debate estuvo puesto tanto en el juicio iniciado a partir de una demanda de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) como en la metodología elegida para analizar el cálculo de gastos y recursos de la empresa presidida por el libertario Tomás Amato.

El debate fue abierto por la presidenta de la comisión, Vanesa Benavidez (La Libertad Avanza), quien destacó el resultado superavitario de 2025 y señaló que la participación del gasto en personal en el nuevo presupuesto bajará del 62% al 56%. En un discurso leído, pese a estar prohibido por el Reglamento Interno del Concejo, la edil repasó los objetivos estratégicos de Osse, entre ellos garantizar servicios sanitarios mediante una gestión eficaz, eficiente y cercana al vecino, con obras prioritarias y mejora continua; expandir y modernizar la infraestructura sanitaria priorizando el impacto territorial; administrar los recursos con austeridad permanente y poner al vecino en el centro de la gestión.

El flamante presidente Tomás Amato no irá al Concejo para defender el Presupuesto.

El fallo sobre el aumento de 2024

En una sentencia conocida en diciembre, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 declaró ilegal el aumento del 142,7% aplicado por Osse en enero de 2024 por haber sido aprobado sin audiencia pública. La resolución ordenó retrotraer las tarifas a diciembre de 2023 y devolver lo cobrado de más a los usuarios, en respuesta a la demanda presentada por Adduc. En los próximos días, Osse presentará la correspondiente apelación ante la Cámara, con la expectativa de revertir el fallo.

La situación se ve reflejada en el Presupuesto de Osse, donde el Artículo 27° encomienda al Directorio a que, en caso que la sentencia quede firme, eleve al Concejo Deliberante “la necesidad de ajustes de recursos y gastos para mantener el equilibrio económico financiero y asegurar la continuidad de la prestación de servicios”.

En ese contexto, la oposición puso el foco en el impacto que podría tener la causa judicial en la empresa. “Si eso queda firme, ¿qué va a pasar con la situación financiera de Osse?, ¿hay capacidad de devolver ese dinero?”, se preguntó Diego García, de Unión por la Patria. En todo el debate, el oficialismo no hizo referencia al tema.

Diego García advirtió por el impacto del fallo contra el aumento de Osse, en caso de quedar firme.

Desde Acción Marplatense cuestionaron al oficialismo por no haber atendido las advertencias sobre la necesidad de someter el aumento de Osse a audiencia pública, como sí ocurrirá con el de 2026, además de haberse instrumentado a través de un decreto de Presidencia y no por ordenanza. “Ese juicio es una espada de Damocles sobre la sustentabilidad de Osse, porque es un proceso colectivo que alcanza al conjunto de los usuarios y tiene una objeción insalvable: no se hizo la audiencia pública. La sentencia dice que Osse debe devolver ese 142,7% con intereses más un 25% de resarcimiento y cita el caso Barrios, con la posibilidad de utilizar cualquier otro método de actualización”, advirtió Gustavo Pulti.

El exintendente también planteó la paradoja de que Osse haya logrado sostenerse como sociedad del Estado pese a que esa figura aparece derogada en el DNU 70/23 del presidente Javier Milei, pero ahora quede expuesta a consecuencias económicas de magnitud si el fallo queda firme. “Es un juicio muy serio. Devolver a los usuarios el 142,7% mal cobrado por un decreto irresponsable es muy difícil de resolver”, concluyó.

Se replicará la metodología del debate por escrito

En su primera intervención, Benavidez informó que el Presupuesto 2026 de Osse se debatirá bajo la misma metodología que el de la Administración Central y los entes descentralizados, es decir, mediante preguntas por escrito que serán elevadas a las autoridades de la empresa. El plazo será incluso más breve que en otros casos, con fecha límite fijada para el 9 de febrero.

García marcó una diferencia con el tratamiento dado al Ejecutivo municipal, ya que los concejales aún no tuvieron la oportunidad de mantener contacto con el nuevo titular de Osse. “Queríamos conocer al presidente de Osse. Corresponde, porque somos los accionistas de la empresa. Había algo distinto para comenzar de otra manera. Esto de hacer preguntas por escrito hace que se pierda la oportunidad del debate”, señaló.

La Justicia objetó en Primera Instancia la forma en la que se instrumentó el aumento de 2024, aprobado durante la gestión de Marina Sánchez Herrero en el Concejo Deliberante.

Pulti fue en la misma línea y cuestionó la falta de instancia oral. “Se está coartando lo propio de un órgano parlamentario como el Concejo Deliberante y la publicidad de los actos de gobierno. Eso conspira contra la Constitución Nacional, que establece un sistema republicano, representativo y federal, y requiere deliberación, que es inseparable de la verbalidad. ¿Qué miedo tiene el presidente de sentarse acá y responder? Está a cargo de la empresa más respetable que hemos creado; se supone que está preparado para responder preguntas”, sostuvo.