Los guías revelaron qué ocurrió con Christian Petersen en medio de la excursión al Lanín

Christian Petersen continúa internado en un centro médico de Neuquén luego de sufrir una falla multiorgánica durante una excursión de ascenso al volcán Lanín. Ahora, ante las falsas informaciones que circulan en redes sociales, la Asociación de Guías de Montaña (AAGM) aclaró que el reconocido chef de la televisión argentina no experimentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó, pero sí mencionaron que un cambio de actitud.

Según detallaron los guías que acompañaron a Petersen en la actividad, el hombre de 56 años inició la travesía sin ningún inconveniente físico —o por lo menos no perceptible—. No obstante, antes de comenzar el ascenso manifestó algunos pedidos particulares como realizar el recorrido en silencio, razón por la cual se decidió que avanzara de manera individual pero con la supervisión innegociable de un profesional.

El volcán Lanín cuenta con una altitud de 3.776 metros sobre el nivel del mar.

Al llegar al refugio, el cocinero compartió un momento con el grupo y se mostró alegre con haber logrado completar la actividad. Además, se acordó que no sería parte del segundo día de actividad y permanecería en el refugio.

Para el asombro de propios y extraños, durante la madrugada se registró un cambio repentino en su comportamiento que afectó al descanso de los integrantes del grupo. Fue entonces que los guías dialogaron con Petersen y decidieron iniciar su descenso hacia la base del volcán, que comenzó cerca de las 4 de la mañana, con aviso preventivo a Parques Nacionales.

Durante el regreso, los líderes de la excursión reportaron que el chef mantuvo una actitud hostil hacia uno de los integrantes del equipo, por lo que se pidió la intervención de Gendarmería Nacional. Salvo por esto último, desde la AAGM remarcaron que el descenso se realizó sin dificultades y que Petersen no presentó síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular ni con arritmias durante la actividad de montaña.

Así luce el Hospital Dr. Ramón Castillo donde permanece internado Christian Petersen.

Los problemas de salud de público conocimiento, según fuentes oficiales, se produjeron posteriormente, cuando sufrió una descompensación que obligó a que sea trasladado al hospital de Junín de los Andes y luego al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

Por último, desde el Ministerio de Salud de Neuquén detallaron que no compartirán más partes médicos —además del emitido el primer día de internación— por expreso pedido de la familia. Extraoficialmente circuló una versión sobre una presunta mejoría de Petersen y evaluación de derivación a un centro de mayor complejidad en Ciudad de Buenos Aires.