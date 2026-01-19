"Antes trabajaba de...": el pasado de la nueva novia de Demichelis quedó en el centro de la polémica

El noviazgo entre Martín Demichelis y Micaela Benítez se dio a conocer tras su video discutiendo en Punta del Este.

La discusión a los gritos en un estacionamiento entre Martín Demichelis y su nueva novia, Micaela Benítez, no solo llamó la atención por la escena en sí, sino que puso bajo la lupa el pasado de la joven, dejándola en el centro de la polémica.

Según relató el periodista de espectáculos Martín Salwe en Lape Club Social (América TV), el entorno cercano del exmarido de Evangelina Anderson no termina de aceptar la relación y las advertencias no tardaron en aparecer.

“Cuidado porque esta chica viene del rubro de ser acompañante vip”, habría sido uno de los comentarios que le hicieron llegar a Demichelis desde su círculo íntimo.

En ese sentido, Salwe detalló los cuestionamientos que circulan entre los allegados del ex DT de River: “¿Es tu pareja? ¿Es tu chica? ¿Estás chongueando con ella? ¿O es tu acompañante?”.

“Hay antecedentes de esta chica, la han conocido en ese rubro de ser acompañante vip”, agregó el periodista, al tiempo que aclaró que Benítez también es dueña de un centro de estética en la zona norte.

Qué es un acompañante VIP

Se trata de mujeres que ofrecen servicios de compañía personalizada en eventos sociales, viajes o reuniones privadas, generalmente dirigidos a un público de alto poder adquisitivo.

En algunos casos, el término se asocia a vínculos sentimentales o a relaciones más íntimas, aunque no necesariamente implica una actividad de prostitución.