El duro parte médico del chef Christian Petersen: "Falla multiorgánica"

La gastronomía argentina amaneció con una conmocionante noticia después de conocerse el incidente que protagonizó el chef Christian Petersen en el medio de una excursión al volcan Nanín, en la provincia de Neuquén. El reconocido cocinero se descompensó y debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Junín de los Andes.

El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén acaba de publicar el primer parte médico sobre el estado de salud del chef. En el mismo se informa que Petersen continúa en la terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, al que fue trasladado con pronóstico reservado.

Según se detalló en el parte, el chef presenta un "cuadro de falla multiorgánica", por lo que su estado es reservado y requiere atención médica especializada de manera continua. El Ministerio de Salud, junto al Hospital Ramón Carrillo, hiizo una aclaración importante: toda la información que circuló hasta el momento sobre la salud del chef no salió de fuentes oficiales.

Solicitaron que se respete la privacidad del paciente y de su familia e indicaron que cualquier novedad será comunicada eventualmente a través de los canales institucionales, tanto del Ministerio como del Hospital.

Qué le pasó a Christian Petersen en el volcán Lanín

El chef Christian Petersen sufrió una descompensación en el medio de una excursión al volcán Lanín el pasado viernes. La noticia trascendió hoy por la gravedad de su cuadro.

Aunque no está claro cómo fue el episodio que sufrió el cocinero en la actividad, algunos testigos dejaron trascender que fue inmediatamente contenido por los guías hasta que llegó el equipo de salud.

Desde el sitio web de la periodista Laura Ubfal se dijo que los médicos estarían evaluando su traslado a Buenos Aires.