El obispo de Mar del Plata, sobre los adultos mayores: "Solo los recordamos cuando ocurren tragedias como la del geriátrico"

El obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Ernesto Giobando, mantuvo un encuentro con la prensa y le dedicó un mensaje navideño a la comunidad, en el que se refirió al incremento de la violencia y cuestionó que "solo recordamos a los adultos mayores cuando ocurren tragedias como la del geriátrico".

Para el monseñor, "este es un mensaje profundamente marcado por la esperanza, una palabra que viene resonando desde la reciente marcha y que se vuelve imprescindible en un año atravesado por cambios profundos a nivel mundial".

Además, consideró que "llega en un contexto especial, signado también por la partida del Papa Francisco, una figura que dejó una huella indeleble en la iglesia y en millones de fieles alrededor del mundo”.

En la misma línea, remarcó que "la esperanza no es un sentimiento ingenuo, sino una actitud activa, capaz de impulsar los cambios que la sociedad necesita para vivir mejor y en paz", y señaló que "para los sectores más vulnerables no alcanza con la asistencia básica: dar un pan es importante, pero no suficiente, y es fundamental compartir la vida y dignificarla”.

En ese sentido, planteó la necesidad de construir vínculos reales de inclusión, que vayan más allá de la ayuda material y apunten al reconocimiento pleno de cada persona, y recordó que la Navidad celebra el nacimiento de Jesús, “el nacimiento pobre del hombre más rico en todo sentido”, una paradoja que interpela a la sociedad actual.

El obispo Giobando también advirtió sobre el crecimiento de la violencia cotidiana en la ciudad.

Al mismo tiempo, Giobando destacó que "Jesús, siendo fuerte, se hizo débil, y siendo grande, se hizo pequeño". Por eso, definió a la Navidad como una fiesta profundamente familiar, el encuentro de quienes eligen seguir ese camino de humildad y cercanía.

En tanto al contexto local, resaltó que Mar del Plata “atrapa” por su belleza, aunque también interpela por sus desafíos sociales. Entonces, aseguró que nadie puede sacarla adelante en soledad y reafirmó el compromiso de la iglesia con los fieles, los vecinos y las problemáticas sociales que atraviesan la ciudad.

Por otro lado, el obispo le dedicó un párrafo especial a los adultos mayores, a quienes definió como uno de los sectores más golpeados. "Solo los recordamos cuando ocurren tragedias como la del geriátrico, pero ellos sufren la pandemia de la soledad y el aislamiento. A eso se la agrega lo conocido, como son las jubilaciones insuficientes y dificultades para acceder a medicamentos en algunos casos, en donde deben enfrentar la dolorosa elección entre comer o medicarse", manifestó.

Por último, el líder católico advirtió sobre el crecimiento de la violencia cotidiana, no solo en hechos concretos, sino también en el modo en que las personas se tratan entre sí. Planteó la necesidad de desactivar las palabras agresivas, reconocer la existencia de una violencia interna y apostar a la pacificación social como camino para sanar heridas. "La violencia está haciendo daño porque nos maltratamos y solo la paz social puede revertir ese proceso", concluyó.