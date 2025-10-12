Impactante tragedia: se prendió fuego una iglesia y murieron dos nenes

Dos nenas perdieron la vida en un incendio originado ayer por la tarde en una iglesia evangélica, ubicada en Coquena al 8100 de barrio Villa Serrana, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima. Fuentes policiales señalaron además que unas 80 personas fueron evacuadas del lugar y trabajaron servicios de emergencia para brindarle asistencia médica a los afectados.

Muchos de los damnificados tuvieron que ser hospitalizados por inhalar humo. Por lo pronto, las llamas provocaron daños totales en un albergue contiguo al templo donde había varias personas alojadas. Según se informó en las últimas horas, allí se estaba desarrollando un multitudinario encuentro religioso con la presencia de visitantes de distintas provincias y de Uruguay.

Personal de Bomberos de las fuerzas de seguridad intervino para controlar la situación e iniciar las investigaciones para determinar lo que ocasionó el fuego, que se propagó en pocos minutos por el establecimiento. Las familias de las víctimas mortales y las personas afectadas están recibiendo apoyo institucional tras la emergencia. Mientras tanto, la comunidad permanece consternada ante la magnitud de la pérdida.

La Municipalidad de Córdoba emitió un comunicado en el que señaló que acompaña a las familias afectadas en este lamentable episodio. “Actúan las áreas de Gobierno y de Políticas Sociales del Municipio en la asistencia de 43 personas provenientes de Uruguay. Se realizaron atenciones psicológicas y físicas, se les brindó albergue y se articula con el Consulado la repatriación a su país”, indicaron.