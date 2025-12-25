Decían llevar donaciones para una iglesia en Navidad y transportaban cinco kilos de marihuana

Dos hombres fueron detenidos en la víspera de Nochebuena durante un control vehicular de la Policía en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, donde se descubrió que transportaban cinco kilos de marihuana. El procedimiento se realizó en uno de los accesos a la ciudad y derivó en la inmediata intervención de la Justicia Federal.

Los sospechosos se desplazaban en un Renault Logan y, al ser identificados, aseguraron que llevaban donaciones destinadas a una iglesia local. Sin embargo, durante la inspección del vehículo, los efectivos detectaron bolsas de gran tamaño que despertaron sospechas y motivaron una requisa más exhaustiva.

La causa fue caratulada como "tenencia con fines de comercialización".

Cómo quedó caratulada la causa

Dentro de los bolsones, la Policía encontró marihuana prensada, flores de cannabis y sobres que contenían cocaína. Según se informó, la droga secuestrada tendría como destino distintos domicilios de la zona urbana de Chivilcoy, una línea que ahora es materia de investigación judicial.

Ambos imputados quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, en una causa caratulada como "tenencia con fines de comercialización". Tanto los detenidos como la droga y el vehículo fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Mercedes, que deberá definir las próximas medidas procesales.