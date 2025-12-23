A tomar y comer como si no hubiera un mañana: decretan un nuevo asueto para estatales bonaerenses

De manera sorpresiva, el gobernador Axel Kicillof oficializó este martes el otorgamiento de un asueto extra para los empleados de la administración pública bonaerense, que de esta manera podrán disfrutar de un fin de semana extra largo de cinco días durante las celebraciones de Navidad.

La novedad se conoció a través de un decreto publicado este martes al mediodía como suplemento del Boletín Oficial, en el que se estableció asueto administrativo para el viernes 26 de diciembre, que se suma al asueto del miércoles 24 y al feriado del jueves 25.

Luego de señalar que muchos bonaerenses se trasladan por el país para pasar las fiestas en familia, Kicillof expuso en los considerandos del Decreto 3062/25 que “se considera conveniente otorgar asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre del corriente año”. Por el momento, no se informó si la medida se extenderá también al viernes 2 de enero.

El gobierno de Kicillof dio un nuevo asueto para el personal estatal.

En el acto administrativo se especificó que el personal de servicios esenciales, como seguridad y salud, entre otros, deberá garantizar la cobertura de dichos servicios en las condiciones habituales de los feriados.

Pasado el mediodía del martes, la novedad llegó al gobierno municipal de Agustín Neme, donde por el momento no dieron precisiones sobre si a nivel local se adoptará la misma medida para el personal municipal, aunque a priori todo indicaría que no. Al igual que lo dispuso el Gobierno nacional, el Municipio otorgó asueto administrativo para los miércoles 24 y 31 de diciembre.