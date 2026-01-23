Alarma por la caída de nacimientos en Mar del Plata: cayeron 25% en apenas cinco años

Mar del Plata no escapa a una tendencia de occidente: la caída en la tasa de natalidad.

El distrito de General Pueyrredon cerró 2025 con una caída de 5,3% en la cantidad de nacimientos, un número que asciende al 25,5% en los últimos cinco años, de acuerdo con un reporte oficial del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires. Los datos se encuentran por debajo del promedio, aunque el partido presenta una estadística singular, ya que el exceso de muertes sobre nacimientos fue casi cuatro veces mayor al promedio bonaerense.

Según el informe oficial, en 2025 hubo 5.299 nacimientos en General Pueyrredon, 301 menos que los 5.600 de 2024, es decir, un 5,3% por debajo de aquel dato. En tanto, son 1.823 menos que los de 2020, con un descenso abismal del 25,5% en cinco años. La tendencia igualmente no es un fenómeno local, ya que incluso el promedio bonaerense se encuentra por encima, con una caída anual de 6,3% y del 34,1% desde 2020.

Si bien en Argentina son más las mujeres que los hombres gracias a una mayor expectativa de vida, distinto es lo que ocurre en cuanto a los nacimientos, donde son más las personas registradas al nacer como varones. Precisamente, en 2025 en General Pueyrredon hubo 2.797 hombres nacidos frente a 2.502 mujeres, lo que arroja un Índice de Masculinidad de 111. En otras palabras, en General Pueyrredon nacen 111 hombres cada 100 mujeres. Otro dato de interés es que esa tasa es mayor a la provincial, que en 2025 fue de 105.

La Provincia de Buenos Aires tuvo en 2025 134.354 muertos y 123.043 nacidos, por lo que la tasa es de 109 muertos cada 100 nacidos. En General Pueyrredon fue de 7.129 muertos y 5.299 nacidos, con una tasa de 134 muertos cada 100 nacidos.

La estadística aportada por el Registro de las Personas también permite distinguir cuál fue el desenvolvimiento de los nacimientos según el momento del año. Los meses con más partos en 2025 fueron enero y abril, con 486 y 483, respectivamente, mientras que en el otro extremo se ubica noviembre, con 380 partos.

Respecto de la nacionalidad de los progenitores, en General Pueyrredon en el 94,5% de los casos ambos son argentinos, mientras que en un 3,5% uno de ellos es extranjero, en tanto que en el restante 2% se trata de dos personas nacidas fuera de la Argentina.

Si bien no hay datos individualizados a nivel distrital, el Registro de las Personas informó que en el total provincial Olivia fue el nombre más elegido para las mujeres, con 1.899, mientras que Mateo fue la opción mayoritaria entre los hombres, con 1.511. Le siguen Enzo (1.477), Liam (1.392) y Emma (1.270).

Diferencias marcadas en cuanto a la expectativa de vida según género

A lo largo de 2025, en General Pueyrredon se registraron 7.129 defunciones, un 2% menos que los 7.278 casos de 2024, en un número que se mantiene relativamente estable desde 2023, tras la pandemia que generó récords como los 8.692 casos de 2021.

Al discriminar según género, en General Pueyrredon murieron más mujeres que varones, con 3.595 y 3.334 casos, respectivamente. Esta diferencia se debe principalmente a que, según el Censo 2022, en el distrito el índice de feminidad es de 111 —111 mujeres cada 100 hombres—, por encima del promedio provincial, que es de 107. Probablemente, este aumento local se deba a las migraciones internas sobre la población marplatense, con una fuerte incidencia de la tercera edad, donde las mujeres son mayoría.

Los adultos mayores, protagonistas claves de la vida marplatense.

Un ejemplo muy claro de esto es el detalle de las defunciones según edad y género a nivel provincial en el período 2020-2025. Al analizar los fallecimientos, los varones son mayoría en todos los rangos que van de los 0 a los 69 años, mientras que la cuenta es inversa a partir de los 70 años. En concreto, el 25% de las mujeres fallecidas tenía menos de 70 años, mientras que en el caso de los varones ese porcentaje asciende al 40%.

Hay ciertos rangos etarios que grafican mejor la situación. Entre los 60 y 69 años, desde 2020 en la Provincia de Buenos Aires hubo 85.665 muertes de hombres frente a 54.485 de mujeres, mientras que entre los 70 y 79 fueron 122.825 y 98.491, respectivamente. Pero la cuenta se invierte fuertemente entre los 80 y 89 años, con 101.493 hombres y 137.945 mujeres, en tanto que entre los 90 y 99 años fueron 82.216 las mujeres fallecidas y apenas 31.096 los hombres. En las personas centenarias la diferencia es aún mayor: 773 hombres fallecidos frente a 4.344 mujeres.