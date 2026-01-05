Piden que el 511 ingrese a un barrio de Chapadmalal: deberán evaluar el estado de las calles

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por la UCR solicita al Ejecutivo que evalúe modificar el recorrido de la línea 511 CH para que ingrese al barrio Playa Los Lobos, una zona del sur del partido que hoy no cuenta con transporte público interno.

La iniciativa impulsada por Gabriela Azcoitía, del bloque UCR + Nuevos Aires, es un pedido formal al Ejecutivo para que examine el planteo formulado por vecinos de la zona, con el objetivo de mejorar la accesibilidad al transporte público en esa zona del sur de General Pueyrredon.

Vecinos deben caminar hasta 2 km para abordar el 511 sobre Ruta 11.

revisar y adecuar los recorridos del transporte público de pasajeros

Según los fundamentos del proyecto, el transporte público de pasajeros es un servicio esencial que incide directamente en el acceso a derechos básicos como educación, salud, trabajo y recreación. En ese sentido, la propuesta subraya que la zona sur del partido ha experimentado un crecimiento urbano y demográfico significativo en los últimos años, lo que hace necesario “” para garantizar cobertura en áreas que antes tenían baja densidad poblacional pero que hoy concentran una mayor demanda cotidiana de movilidad.

El proyecto lo presentó Gabriela Azcoitía, de UCR + Nuevos Aires.

El texto señala que actualmente el barrio Playa Los Lobos, que no cuenta con una red de transporte directo, es atendido por las líneas 511 CH y 221, las cuales circulan exclusivamente por la Ruta Provincial N° 11. Esta circunstancia obliga a los residentes a recorrer largas distancias a pie para acceder al servicio, de hasta 2 km, tanto al inicio como al final de cada viaje, con especial impacto sobre personas mayores, niñas y niños, personas con movilidad reducida y usuarios frecuentes del transporte.

Frente a esa situación, el proyecto plantea la necesidad de que el Ejecutivo municipal arbitre los medios técnicos y administrativos pertinentes para evaluar la factibilidad técnica y viabilidad operativa de que la línea 511 CH ingrese al barrio Playa Los Lobos, considerando fundamentalmente el estado de las calles sobre las que deberían circular las unidades.