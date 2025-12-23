Después de 12 años de trabajo, una figura de TN abandona la señal: los motivos

Los cambios en la televisión están generando muchas reacciones en el final de este año. Después de la salida de Beto Casella de la conducción de Bendita y su pase a América, se confirmó la salida de un periodista histórico de TN.

Se trata de Manu Jove, uno de los trabajadores de la señal que más se había destacado en el último tiempo. "Este quilombo es hermoso. La gente de El Trece le pidió a sus figuras que no hagan streaming de otras empresas y les corta una posibilidad de trabajo", comentaron en Intrusos al presentar el tema.

"Lo cierto es que Manu Jove forma parte del programa de Joni Viale, columnista destacado", comentó Adrián Pallares y agregó: "Se terminó despidiendo anoche, pero cuando le fuimos a hacer la nota, no sabíamos que se iba a despedir".

El periodista habló de la disputa en el canal entre streaming y televisión y fue punzante: "Lo más probable de que yo no siga en TN tiene que ver con parte de lo que estoy viendo yo para mi carrera".

También indicó que está muy contento de haber trabajado para la señal: "Estuve doce años laburando ahí, conocí a mi esposa, tengo amigos, es mi casa, lo fue durante muchísimo tiempo, pero probablemente se vengan nuevos desafíos".