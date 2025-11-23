Famoso periodista vino a Mar del Plata, terminó un móvil en la peatonal y le quisieron robar la cámara

Un joven de 24 años fue detenido acusado de haber intentado robarle la cámara a un equipo de TN en plena peatonal de Mar del Plata. El intento de robo ocurrió en la noche del viernes en el cruce de San Martín y Entre Ríos, cuando un camarógrafo trabajaba junto a un movilero y el hombre comenzó a hostigarlos.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el acusado increpó al equipo durante una transmisión y exigió quedarse con la cámara. Ante la situación, se acercaron policías y lograron interceptar al joven a pocos metros del lugar.

La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo de la Canale, quien ordenó que se le tome declaración a las víctimas. Durante la identificación del acusado, la Policía constató que tiene un pedido de internación por cuestiones de salud mental, emitido por el Juzgado de Familia N°4. Ese dato fue incorporado al expediente para la evaluación correspondiente.

Además, tiene antecedentes penales vinculados a una tentativa de robo de una moto, lo que también quedó asentado en el expediente.