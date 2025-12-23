Duro comunicado del Consejo de la Niñez: “Las niñeces y las adolescencias están en peligro en Mar del Plata”

El Consejo de la Niñez expresó su preocupación por la situación en General Pueyrredon. Foto ilustrativa.

A través de un comunicado, desde el Consejo de la Niñez de General Pueyrredon expresaron su preocupación por el estado de situación de las niñeces y adolescencias en el distrito y enumeraron una serie de falencias, que a su entender están “en peligro”.

“Nos necesitan, necesitamos a todos. Desde hace tiempo se suceden situaciones en distintos ámbitos que dan cuenta cabalmente del agravamiento de las condiciones de vida materiales y simbólicas que atraviesan a niñas, niños y adolescentes”, señalaron en un escrito tras una conferencia de prensa realizada este lunes en el Concejo Deliberante.

En ese marco, advirtieron que “la falta de políticas públicas que acompañen la trayectoria vital de los pibes y pibas genera que se organicen y resuelvan sus problemas y el acceso a bienes por fuera del marco legal, exponiéndose a situaciones de explotación y consumo problemático. Consideramos que la situación se ha vuelto particularmente preocupante en Gral. Pueyrredon. Quienes trabajamos acompañando a niñeces y adolescencias vivenciamos la “destrucción del Estado desde adentro”, evaluaron.

En tal sentido, enumeraron una serie de falencias estructurales que posee el sistema municipal:

● Algunos CPDN no se asientan en los barrios en los que intervienen y sus equipos están incompletos;

● El servicio del 102 funciona con un único vehículo,

● Los espacios de cuidado infantil carecen del personal suficiente, su infraestructura es deficitaria y la alimentación ofrecida es limitada;

● Hay un retroceso en la capacidad del primer nivel de atención municipal: reducción de horas de pediatría y medicina general, listas de espera extensas en salud mental. No hay programas y actividades terapéuticas para acompañar niñeces con discapacidad;

● Se suman riesgos de salud sexual integral por la discontinuidad en el acceso a anticonceptivos.

“En Mar del Plata y Batán 66.000 personas están desempleadas o buscando otro empleo; más de 45.000 hogares son pobres. La exclusión agrava problemáticas como autolesiones, suicidios, ansiedad, consumo problemático, narcomenudeo y dificultades nutricionales. En este contexto, más niñeces son arrojadas al mundo laboral y las adolescencias acceden a trabajos en condiciones de precariedad, lo que dificulta sus trayectorias educativas y afecta su salud”, señalaron.

Por último solicitaron la atención de las autoridades del Ejecutivo. “Al intendente y sus funcionarios y funcionarias a ponerse al frente del problema para conducir posibles soluciones. Al sistema judicial, a las y los trabajadores a mantenernos alertas, apoyarnos mutuamente, humanizar nuestras prácticas y sostener intervenciones que ponderen la paz social”, concluyeron.