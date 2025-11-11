Confirman que el cuerpo de Débora Bulacio fue enterrado: "Había indicios de que este era el triste resultado"

El fiscal Walter Pierrestegui, a cargo de la investigación por el femicidio de Débora Bulacio, confirmó este martes por la tarde que el cuerpo de la mujer de 38 años fue hallado enterrado en una zona boscosa, aledaña al camping al que había ido para acampar durante el fin de semana. Por el caso está detenido Ángel Gutiérrez, su pareja, señalado como el autor del femicidio.

"No esperábamos este desenlace. Estábamos abocados a encontrarla con vida. Es un lugar muy amplio, de mucha vegetación. Las cámaras de seguridad de la zona nos dieron una gran ayuda. Hubo mucha gente trabajando desde el domingo para que esto terminara de la mejor manera, desgraciadamente no fue así", afirmó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 del Ministerio Publico Fiscal de Necochea.

En declaraciones a la prensa, el fiscal señaló que el cuerpo "se encontró bajo tierra". "Estaba completamente vestida", aseguró minutos después de confirmarse el macabro hallazgo.

A la espera de la autopsia que se le practicará en las próximas horas y mientras se intenta determinar el camino que trazó el autor, Pierrestegui aseveró que en los distintos rastrillajes, entre los elementos de interés, se hallaron calzas de la víctima, un par de zapatillas que estaba colgado de un árbol y la carpa - con manchas de sangre - que llevó la pareja de Barker a la localidad de la costa bonaerense.

Gutiérrez fue indagado el lunes en el marco de una causa por el delito de femicidio. "Había indicios de que este era el triste resultado. Se negó a declarar, se le solicitó una pericia psicológica, a la cual no accedió", detalló. El fiscal también manifestó que el sospechoso "colaboró" al entregar el patrón de bloqueo de su teléfono celular y que realizó una llamada a su hija el sábado a las 4 de la madrugada con la intención de "distraer".

Se sospecha que el femicidio de Débora se consumó entre las 22 del sábado y las 8 de la mañana del domingo, cuando Gutiérrez abandonó el camping por un túnel que daba a la playa. La víctima había perdido contacto con sus allegados después de que testigos y personal del lugar vieran a la pareja discutir verbalmente.