Se les fue la pelota y la recuperaron de una manera increíble
Ocurrió este martes por la tarde en la costa marplatense. Las imágenes fueron registradas por un usuario de instagram
Por Redacción 0223
PARA 0223
En Mar del Plata se viven miles de situaciones impensadas. Una de ellas, le tocó a un grupo de jóvenes que, tras la tormenta que se registró en por la tarde salió a la costa a tomar mate y jugar a la pelota pero, cuando la pelota cayó por el barranco del paseo Galíndez se armó un "show de futbol particular".
La pelota cayó a la zona del paseo y, cuando la daban por perdida ya que la distancia que debían realizar suponía que en el trayecto hasta llegar a ella alguien la encuentre y se la lleve se encontraron con algo impensado: un hombre que paseaba en el lugar les quiso devolver la pelota lanzándola hacia arriba.
Luego de cinco intentos, la pelota retornó a sus dueños y, cada lanzamiento desde el paseo de artesanos generaba más expectativa y un mayor número de público que alentaba ante cada nuevo lanzamiento.
Después de varios intentos, los jóvenes recuperaron la pelota y el video se volvió viral.
https://www.0223.com.ar/nota/2025-12-23-13-38-0-mar-del-plata-lidera-las-busquedas-de-destinos-y-supera-a-rio-de-janeiro-y-florianopolis
Temas
Lo más
leído