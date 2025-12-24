Se les fue la pelota y la recuperaron de una manera increíble

En Mar del Plata se viven miles de situaciones impensadas. Una de ellas, le tocó a un grupo de jóvenes que, tras la tormenta que se registró en por la tarde salió a la costa a tomar mate y jugar a la pelota pero, cuando la pelota cayó por el barranco del paseo Galíndez se armó un "show de futbol particular".

La pelota cayó a la zona del paseo y, cuando la daban por perdida ya que la distancia que debían realizar suponía que en el trayecto hasta llegar a ella alguien la encuentre y se la lleve se encontraron con algo impensado: un hombre que paseaba en el lugar les quiso devolver la pelota lanzándola hacia arriba.

Luego de cinco intentos, la pelota retornó a sus dueños y, cada lanzamiento desde el paseo de artesanos generaba más expectativa y un mayor número de público que alentaba ante cada nuevo lanzamiento.

Después de varios intentos, los jóvenes recuperaron la pelota y el video se volvió viral.

