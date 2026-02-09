Patada criminal en Batán: el acusado se negó a declarar y seguirá detenido

El joven que mató a patadas en la cabeza a un hombre de 30 años en la ciudad de Batán se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Lautaro Galván Vieytes se entrevistó con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Leandro Arévalo.

A partir del análisis de las imágenes que permiten ver la dinámica del ataque que le costó la vida a Lucas Nahuel Larroque, el funcionario le imputó el delito de Homicidio agravado por alevosía que prevé una pena se prisión perpetua.

Galván Vieytes fue detenido en el lugar de los hechos tras patear dos veces a la víctima que estaba tirada indefensa en el piso. Esa situación es la que permite al fiscal sostener en este momento de la causa la existencia de alevosía.