"Querido Papá Noel: queremos que vuelva Chowy": el tierno pedido de una nena marplatense
La mascota se perdió este martes en la entrada del Bosque Peralta Ramos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Chowy es un perro macho mestizo mediano de cuatro años que, este martes se perdió en la entrada al Bosque Peralta Ramos y desde entonces tsu búsqueda tiene en vil a una familia, en especial a la más pequeña de sus integrantes que modificó su carta a Papá Noel para pedir por la aparición de su mascota como regalo de Navidad.
"Justo hoy coincide con que es su cumpleaños", indicaron allegados a la familia a 0223 al tiempo que detallaron que la aparición de Chowy "sería un gran regalo de Navidad".
Chowy tiene cuatro años, tiene pelo largo blanco y negro, no está castrado y al momento de su desaparición no tenía puesto su collar. "Es muy dulce bueno y amigable con las personas, aunque con otros perros es un poco peleador", indicaron.
Quienes puedan aportar datos de Chowy pueden contactarse con Luciana al 223 5385132 o con Matías al 2235891949
