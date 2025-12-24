"Querido Papá Noel: queremos que vuelva Chowy": el tierno pedido de una nena marplatense

Chowy es un perro macho mestizo mediano de cuatro años que, este martes se perdió en la entrada al Bosque Peralta Ramos y desde entonces tsu búsqueda tiene en vil a una familia, en especial a la más pequeña de sus integrantes que modificó su carta a Papá Noel para pedir por la aparición de su mascota como regalo de Navidad.

"Justo hoy coincide con que es su cumpleaños", indicaron allegados a la familia a 0223 al tiempo que detallaron que la aparición de Chowy "sería un gran regalo de Navidad".

Chowy tiene cuatro años, tiene pelo largo blanco y negro, no está castrado y al momento de su desaparición no tenía puesto su collar. "Es muy dulce bueno y amigable con las personas, aunque con otros perros es un poco peleador", indicaron.

Quienes puedan aportar datos de Chowy pueden contactarse con Luciana al 223 5385132 o con Matías al 2235891949