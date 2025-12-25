¿Navidad con o sin playa?: el pronóstico del tiempo para este jueves festivo

La temperatura será agradable durante la tarde, aunque el viento será protagonista.

El alerta meteorológico que pesaba sobre la Nochebuena quedó atrás sin cumplirse y las condiciones mejoran sensiblemente para este jueves de Navidad, aunque sin presentar un escenario óptimo para una tarde de playa.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves se espera una jornada festiva sin precipitaciones, aunque con algunas nubes y vientos intensos por la tarde.

Para la mañana, el SMN estima una temperatura promedio de 16°C, con cielo parcialmente nublado, mientras que los vientos del norte oscilarán entre los 7 y 12 km/h, sin probabilidad de ráfagas.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 26°C, con cielo algo nublado, lo que en principio permitirá disfrutar de una tarde playera luego del tradicional almuerzo de Navidad. Sin embargo, el viento será uno de los visitantes indeseados, ya que se ubicará entre los 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá a los 21°C, con vientos más tenues, entre 23 y 31 km/h, y ráfagas de hasta 50 km/h.