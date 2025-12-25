Avanza el plan de puesta en valor de una ruta de circunvalación clave del AMBA

Katopodis en la reunión por el futuro de la ruta 6, ahora bajo concesión de Aubasa.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, encabezó una reunión de trabajo junto a intendentes y autoridades de la empresa estatal Aubasa y la dirección de Vialidad para avanzar en obras y proyectos para la autovía provincial ruta 6, un corredor estratégico para la provincia de Buenos Aires de 179 Kilómetros que atraviesa 12 municipios y conforma el cuarto anillo de circunvalación del AMBA.

Del encuentro participó el intendente de La Plata, Julio Alak; el de Gral. Las Heras, Juan Manuel Cerezo; de Luján, Leonardo Boto, de Zárate, Marcelo Matzkin; y de Exaltación de la Cruz, Luis Martín. Además, representantes de los municipios de Brandsen y Campana.

Algunos de los intendentes reunidos con Katopodis por las obras proyectadas en ruta 6.

La reunión tuvo por objetivo informar sobre las acciones en curso y los procesos licitatorios necesarios para asegurar los servicios esenciales del corredor.

En ese sentido, se proyecta la contratación del servicio de asistencia médica y transporte sanitario; los servicios de auxilio mecánico y remolque de vehículos livianos y pesados; y el mantenimiento para la seguridad vial.

Asimismo, se pondrá en valor el parque lumínico con la renovación integral de todo el sistema, que incluye el reemplazo de 2.810 luminarias, la reposición de columnas y la actualización de tableros.

En tanto, la dirección de Vialidad avanza con la repavimentación de los sectores que presentan mayor deterioro y en la rehabilitación de las calzadas en ambos sentidos de circulación. Además, incluye el mantenimiento y la puesta en valor de 16 puentes viales y 12 puentes hidráulicos; el mejoramiento de alcantarillas para garantizar el escurrimiento; la señalización vertical y horizontal; el recambio de luminarias y la colocación de barandas de defensa vehicular en toda la traza intervenida. También, se terminará el tramo entre Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar y el cruce de la ruta 6 con la 9.

La reunión liderada por Katopodis con intendentes y funcionarios de 12 municipios.

¿Qué territorios atraviesa la ruta 6?

A lo largo de su trazado la ruta 6 recorre los municipios Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Pilar, Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, San Vicente, Brandsen y La Plata y es clave para el desarrollo económico y para la descongestión de la Región Metropolitana. Además, conecta polos productivos, zonas logísticas, parques industriales y vincula directamente los puertos de La Plata y de Zárate–Campana.