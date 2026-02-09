Verdaderos cráteres: el desastroso estado de una calle principal del sur de Mar del Plata

Vecinos de la zona sur de Mar del Plata filmaron y tomaron fotos del desastroso e "intransitable" estado de una reconocida diagonal que conecta la costa principalmente con el Bosque Peralta Ramos y otros barrios.

Se trata de la Diagonal Estados Unidos, situada en el barrio Alfar, la cual parte desde la avenida De los Trabajadores y culmina en José Agustín de la Maza, siendo un conector de alto flujo vehicular para acceder a la preciosa reserva forestal.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223 por la indignación y bronca de frentistas, la diagonal de conexión se encuentra en un avanzado estado de deterioro, con baches inmensos que fueron demarcados por los propios automovilistas para advertir su presencia y que puedan ser esquivados.

Por su lado, los vecinos denunciaron que "hace varios años que esto cada vez viene peor" y plasmaron su malestar al sentirse "abandonados por el Estado municipal" puntualmente por esta cuestión, aunque han elevado diferentes reclamos que van más allá de la pésima situación del asfalto.

En toda su extensión, la Diagonal Estados Unidos se encuentra hecha pedazos.

Del mismo modo precisaron que esta calle es "el principal acceso a cuatro barrios y se encuentra intransitable", y que por fuera de locales también es utilizada por turistas que se alojan en la zona y se trasladan a la playa, al igual que por una numerosa cantidad de líneas de colectivos que agigantan los pozos.