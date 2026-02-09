Se volaron carpas, sombrilas y mesas en un reconocido parque acuático

La fuerte tormenta de lluvias y ráfagas de alta intensidad registrada este lunes por la tarde causó estragos en un reconocido parque acuático ubicado sobre la ruta 2. El fenómeno meteorológico causó pánico entre las familias y grupos de amigos que habían decidido pasar el día en el predio.

De acuerdo con las imágenes a las que accedió 0223, el temporal que azotó a Mar del Plata provocó la voladura de mesas, sombrillas y sillas. La fuerza del viento arrastró cualquier elemento que se encontraba a su paso y transformó el área de recreación en un escenario de caos.

Ante la potencia de las ráfagas y la constante caída de agua, tanto los trabajadores como los visitantes debieron buscar refugio de urgencia. La mayoría se resguardó en una estructura de madera utilizada por la administración, mientras esperaban que las condiciones climáticas mejoraran.

A pesar de que el pico de la tormenta duró solo unos minutos, el tiempo fue suficiente para provocar serios destrozos en el recinto. Una vez que el viento se calmó y cesaron las lluvias, el parque quedó totalmente vacío ante la imposibilidad de continuar con las actividades.

En paralelo, se registraron anegamientos en diferentes sectores de la ciudad. Un ejemplo crítico ocurrió en la intersección de Tucumán y O’Higgins, donde la fuerza del agua acumulada hacia el desagüe llegaba a formar olas al golpear contra un muro de la vereda.