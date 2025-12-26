Entre lágrimas, se despidió al aire una histórica de TN y El Trece: “Elijo cerrar un ciclo"

Una cara muy reconocida de El Trece y TN acaba de despedirse al aire del canal, después de 25 años de carrera. Se trata de la conductora de Mediodía Noticias, Sandra Borghi, quien utilizó la pantalla del programa que conducía junto a Luis Otero para decirle adiós a su audiencia

Según Noticias Argentinas, la emotiva despedida de la periodista en vivo tuvo 3,8 puntos de rating. Borghi explicó que sentía la necesidad de hacer un cambio grande y de "arriesgarse". “Cumplir 50 años fue una bisagra en mi vida. Una bisagra de tomar decisiones y eso es lo que estoy haciendo”, expresó la conductora.

“Entré siendo una y me voy siendo otra. Aprendí, me equivoqué y volví a intentarlo”, agregó Borghi y luego le dedicó unas palabras a su colega y compañero, Luis Otero: "Cumplí el sueño de mi viejo, que era trabajar con vos. Él era racinguista como vos”.

Además la periodista agradeció a todas las personas "que hacen posible que el ciclo salga al aire", a su familia y, en especial, a sus hijos: “Ellos tienen una mamá que admiran y cada esfuerzo que hice por ellos valió la pena”.

Para cerrar, Borghi le agradeció a la audiencia del canal, que la vio "desde movilera" hasta en el "rol de conductora". “Elijo cerrar un ciclo y también una etapa”, sintetizó la periodista.