Se cumplen diez años de la muerte del “Flaco” Doglioli, icónico periodista marplatense

Cada mañana recorría las calles de la ciudad para llevar la actualidad a cada uno de los marplatenses que sintonizaban Radio Brisas.Hasta el viernes 4 de diciembre de 2015, Alberto “El Flaco” Doglioli realizó, sin saberlo su último móvil. Por la mañana del sábado 5, la ciudad no salía de su asombro al conocer la noticia de su partida.

“Se fue físicamente un gran profesional, pero sobre todo una excelente persona. 'El Flaco', falleció a las 6 de la mañana de este sábado a causa de una enfermedad por la que luchó día a día”, indicaron desde Radio Brisas, medio en el que se desempeñaba.

En 2009 fue distinguido con el premio Lobo de Mar al mejor movilero radial. Según recuerdan quienes trabajaron con él, Doglioli, ‘El Flaco’, como se lo conocía en el ambiente, era una persona distinta, no le temía a nada, siempre estaba en el lugar donde se desarrollaba la noticia. Sin importar donde y en qué condiciones, él iba para hacer del móvil una parte fundamental de la radio.

“Un compañero siempre dispuesto. Trayendo siempre al protagonista justo, dando la precisa información con su sello”, indicaron.

Doglioli era oriundo de la ciudad de Tres Arroyos. Comenzó su trayectoria periodística en el Diario La Capital haciendo ciclismo. Fue el relator oficial en el velódromo Julio Polet y en 1986 se incorporó al equipo de Juego Limpio,

En 1992 viajó al mundial de ciclismo, que se disputó en Valencia, para LU9. Relatando la medalla de bronce de Juan Esteban Curuchet. En 1995 relató los seis días disputados en el polideportivo Islas Malvinas.