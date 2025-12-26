Leve disminución de ventas y promociones a pleno en Navidad

La Navidad es uno de los momentos más esperados por los comerciantes para repuntar en las ventas del año y esta vez no fue la excepción en Mar del Plata.

Según un informe realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Ucip, la variación interanual medida en unidades físicas tuvo una disminución del 1,3 % con respecto a la semana previa de la navidad 2024, mientras que el ticket promedio en las ventas fue de $64.500.

El 60,4 % de los comerciantes respondió que vendió lo que esperaba vender.

Con respecto a la percepción sobre las ventas, el 60,4 % de los comerciantes respondió que vendió lo que esperaba vender. Por su parte el 20,8 % contestó que le fue mejor a lo esperado y el 18,8 % señaló que le fue peor.

Ante la pregunta sobre si “la Navidad contribuyó al incremento de las ventas del mes en curso”, el 49 % de los comerciantes coincidieron en que fue clave para impulsar las ventas. El 36, 7 % indicó que sumó pero no cambió el panorama, el 12,3 % dijo que fue de un impacto moderado y finalmente el 2% no noto ningún impacto en sus operaciones comerciales.

También el Dese indagó sobre las promociones utilizadas por los comerciantes. En este sentido el 29,2 % aseguró no haber realizado promociones frente al 70,8 % que ha utilizado diferentes estrategias combinadas, como descuentos y promociones de entidades bancarias, descuentos por 2 unidad, o descuentos en efectivo del mismo comercio.

Para la medición se consideró la venta de los días 20 al 24 de diciembre inclusive, en comercios cuyo universo de los entrevistados se conformó por los rubros: jugueterías, peluches, calzado y marroquinería, joyería, tecnología y accesorios, librería, indumentaria masculina, indumentaria deportiva, ferretería, accesorios para celulares, chocolatería, indumentaria para niñas, regalería, artículos regionales, entre otros.