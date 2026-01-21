Entre seis robaron una vinoteca del centro: "Los policías nos dijeron que teníamos la mercadería expuesta"

Indignados y frustrados, así es como se sienten los comerciantes del centro de Mar del Plata que diariamente deben lidiar con ladrones y a la hora de llamar a las autoridades, nadie se acerca a atender las denuncias.

Ese fue el reclamo realizado por las dueñas de una vinoteca situada en Moreno y Corrientes, quienes el sábado pasado volvieron a ser asaltadas por un grupo de cinco hombres y una mujer, que les coparon el negocio.

A pesar de que no se trató de un hecho violento, los delincuentes simularon interesarse por los productos, pero mientras fingían ser clientes, tomaban botellas de vodka y se las escondían entre las prendas. Incluso, en uno de los videos aportados se logra observar a una mujer sustrayendo una bebida alcohólica.

Además, más allá de que cuando lo hacían eran sumamente evidentes, las dos mujeres no se animaron a confrontar a los individuos por la diferencia numérica y optaron por denunciar a la Policía, que según precisaron en diálogo con 0223, se presentó en el lugar tiempo más tarde y dio una absurda respuesta.

"Llamamos a la Policía muchas veces desde temprano porque ya nos la veíamos venir y nadie vino. Después que pasó vinieron dos policías caminando y nos dijeron que teníamos la mercadería expuesta, pero eso es obvio, si es un comercio. Siempre los llamamos y nadie viene", señaló una de las damnificadas.

Por fuera de este último episodio, también aseguró que "es algo que se repite todas las semanas", ya que en repetidas ocasiones han detenido a los mecheros de la zona, y que en este caso puntual no los detuvieron porque fueron "en manada".