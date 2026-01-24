Cayó uno de los delincuentes del robo a "El Club de las Galletitas": faltan dos

Un segundo delincuente fue identificado, pero no detenido y hay un tercero sin identificar.

Tras una serie de allanamientos en distintos barrios de la ciudad, dos delincuentes fueron identificados y uno de ellos detenido, en el marco de la investigación por el robo al comercio “El Club de las Galletitas” ocurrido días atrás.

El delito ocurrió el pasado 15 de diciembre en el local ubicado en Alberti al 6400. Dos personas ingresaron y sustrajeron una suma cercana a los 200 mil pesos y un teléfono celular. Según relató la comerciante, uno de los delincuentes permaneció fuera del negocio, mientras los otros actuaban en el interior.

Personal de la Comisaría 12a logró identificar a dos de los presuntos autores. Uno tiene 20 años y es señalado como el que hacía de “campana”. El otro, tiene 19 y es quien habría participado directamente en el robo adentro del comercio.

La Justicia autorizó dos allanamientos que se llevaron a cabo en viviendas de los barrios Bernardino Rivadavia y Regional, con la colaboración de distintas dependencias policiales. En uno de los domicilios, ubicado en Tierra del Fuego al 3200, fue detenido el joven de 20 años y se secuestraron prendas que habrían sido utilizadas durante el asalto.

En la segunda vivienda, en San Lorenzo al 6900, se encontró al joven de 19 años y se incautó una réplica de arma de fuego y una tijera utilizada para cortar candados. La causa quedó a cargo de la UFI N° 14, que dispuso la imputación de ambos por el robo. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, mientras que el otro recuperó la libertad.

La investigación continúa para dar con un tercer involucrado y determinar si los sospechosos podrían estar relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en la zona.