Mar del Plata lanzó la primera escuela de ferretería de Latinoamérica: cómo anotarse a cursos con salida laboral

El sector ferretero marplatense impulsa una iniciativa inédita en Latinoamérica: una escuela de capacitación online exclusiva para ferreteros, con cursos gratuitos y pagos orientados tanto a trabajadores del rubro como a personas que buscan aprender tareas básicas de mantenimiento del hogar.

Así lo destacó Gustavo, referente del sector, en diálogo con Extra (102.1) , quien remarcó que la propuesta funciona a través de una plataforma educativa digital, con cursos asincrónicos que permiten estudiar desde cualquier punto del país y del continente. “Tenemos alumnos de toda Argentina y de países como México y Guatemala. Es la única escuela ferretera de Latinoamérica y es un orgullo que haya nacido acá”, señaló.

Habrá cursos gratuitos y pagos con distintas especialidades ferreteras. Foto: archivo 0223.

Entre las capacitaciones, se incluyen contenidos básicos como cambio de canillas, armado de enchufes y reparaciones domésticas, además de formación específica para quienes trabajan o desean abrir una ferretería.

El ferretero le saca jugo al verano

El referente destacó la capacidad de adaptación del ferretero marplatense, especialmente durante la temporada de verano. “La ferretería en Mar del Plata se reinventa todo el tiempo: vende artículos de playa, pesca, sombrillas, reposeras, piletas de lona y productos de temporada”, explicó. Esta versatilidad permite sostener el nivel de ventas tanto con turistas como con vecinos que aprovechan el verano para realizar arreglos o compras puntuales.

Según detalló, muchos comercios incorporan estos productos durante los meses cálidos y luego vuelven a rotar su oferta en invierno, retomando artículos de calefacción y mantenimiento. “Venimos de los viejos ramos generales. El ferretero vende un poco de todo y eso hoy sigue siendo una fortaleza”, remarcó.

Las comprar al exterior no son un problema

Gustavo realizó un balance del 2025, al que definió como un año de reacomodamiento de precios, mayor disponibilidad de mercadería y regreso de la financiación. “Hubo más competencia, los precios se acomodaron hacia abajo y se vendió más en unidades, aunque no necesariamente en pesos”, explicó.

Sobre el cierre de comercios, descartó una crisis en el sector. “No hay mortandad de ferreterías en Mar del Plata. Puede haber traspasos de fondos de comercio, pero no cierres masivos. Es un rubro sólido, con mucho stock acumulado que funciona como respaldo en épocas difíciles”, sostuvo.

Consultado por el impacto de las plataformas de compra del exterior, Gustavo afirmó que en el rubro ferretero no resultan convenientes. “Hemos comparado precios y muchas veces comprar afuera termina siendo más caro que hacerlo en el comercio local, incluso sin contar la garantía o la posibilidad de cambio”

Finalmente, se mostró moderadamente optimista de cara a 2026 y sostuvo que muchas familias postergaron durante años el mantenimiento del hogar, algo que podría comenzar a revertirse. “Tarde o temprano esas reparaciones se hacen y eso termina impactando en el mostrador”, concluyó.