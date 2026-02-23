Madrid tendrá el rascacielos más alto de Europa: así será la Torre Madrid Nuevo Norte

Madrid se prepara para transformar su horizonte urbano con la futura Torre Madrid Nuevo Norte, un rascacielos que tendrá la misma altura de la Torre Eiffel, con sus 330 metros, que promete convertirse en el edificio más alto de Europa Occidental y en el nuevo ícono arquitectónico de la capital española. La obra forma parte del ambicioso desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Norte, un megaproyecto que redefinirá la zona norte del Paseo de la Castellana.

Un rascacielos récord para el skyline madrileño

La futura torre alcanzará hasta 330 metros de altura, superando ampliamente a los principales rascacielos actuales de España. Entre ellos destacan:

Torre de Cristal – 249 metros

– 249 metros Torre Cepsa – 248 metros

– 248 metros Torre PwC – 236 metros

– 236 metros Torre Emperador Castellana – 224 metros

– 224 metros Torre Caleido – 173 metros

Además, la nueva construcción superará a los actuales gigantes europeos como Varso Tower (310 m) y The Shard (306 m), posicionándose como el edificio más alto de Europa Occidental.

Un megaproyecto urbano integral

El plan Madrid Nuevo Norte contempla la creación de un distrito mixto donde convivirán viviendas, oficinas, comercios, equipamientos públicos y amplias zonas verdes. A su alrededor también se levantarán otras dos torres de gran altura que figurarán entre las más altas de Madrid, consolidando a la ciudad como uno de los principales centros financieros del continente.

Las obras iniciales podrían comenzar en 2026, mientras que los primeros edificios se inaugurarían entre 2028 y 2029.

Impacto económico y empleo

El proyecto prevé un fuerte impacto económico:

Más de 200.000 empleos durante la fase de construcción.

durante la fase de construcción. Otros 146.000 puestos ligados a la actividad futura de oficinas y comercios.

ligados a la actividad futura de oficinas y comercios. Una inversión directa estimada en 17.000 millones de euros .

. Un impacto total cercano a 52.000 millones de euros hasta 2050, según estimaciones de la Universidad Complutense de Madrid y PwC .

Infraestructura y movilidad sostenible

Entre las infraestructuras previstas destaca un intercambiador de transporte de 33.000 metros cuadrados, que conectará colectivos, trenes, subterráneo y el aeropuerto Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Los desarrolladores aseguran que el distrito se diseñó con criterios ambientales estrictos, buscando ser libre de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en los materiales utilizados como en la movilidad interna.

Una nueva postal para Madrid

Con su escala, impacto económico y ambición ambiental, la Torre Madrid Nuevo Norte apunta a convertirse en una referencia arquitectónica europea y en el símbolo de una nueva etapa de desarrollo urbano para Madrid. El proyecto no solo redefinirá su skyline, sino también su posicionamiento como polo financiero, tecnológico y sostenible en el continente.