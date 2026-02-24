Las ciudades que están construyendo barrios 100% peatonales

En distintas ciudades del mundo, nuevos desarrollos urbanos eliminan el automóvil del espacio público y priorizan al peatón. Imagen: Mark Kerrison

Durante décadas, el automóvil definió el diseño de las ciudades. Avenidas amplias, estacionamientos en superficie y barrios pensados en función del tránsito vehicular marcaron el crecimiento urbano del siglo XX.

Hoy, algunas ciudades están dando un giro: construyen barrios donde el peatón vuelve a ser protagonista y los autos quedan fuera del paisaje cotidiano.

No se trata solo de restringir el tránsito, sino de diseñar sectores completos donde la movilidad se resuelve a pie, en bicicleta o mediante transporte público y sistemas eléctricos compartidos.

Copenhague: el modelo que inspira

La capital danesa es uno de los referentes históricos en priorizar la movilidad peatonal y ciclista.

Copenhague consolidó un modelo urbano donde el peatón y la bicicleta tienen prioridad sobre el automóvil.

Si bien no construyó un barrio completamente nuevo desde cero, su planificación consolidó áreas donde el auto tiene un rol secundario y el espacio público está diseñado para caminar, permanecer y socializar.

El concepto de “ciudad para las personas” se convirtió en política urbana sostenida.

NEOM: The Line, el experimento radical

En Arabia Saudita, el megaproyecto NEOM propone un desarrollo lineal donde no habrá calles tradicionales ni circulación vehicular en superficie. El proyecto plantea servicios accesibles a cinco minutos a pie y transporte subterráneo de alta velocidad.

Presentado oficialmente en 2021, el plan contempla una construcción por etapas, con una primera fase prevista hacia 2030 y un desarrollo integral que podría extenderse durante las próximas décadas.

The Line, en Arabia Saudita, propone un desarrollo sin calles tradicionales ni circulación vehicular en superficie.

Aunque su escala genera debate, representa uno de los ensayos urbanos más ambiciosos del mundo contemporáneo.

Utrecht: barrios sin autos en superficie

En Países Bajos, varios desarrollos residenciales nuevos priorizan la movilidad peatonal y ciclista. Un claro ejemplo es la ciudad neerlandesa de Utrecht, donde se está gestando una de las experiencias urbanas más ambiciosas de Europa: el distrito Merwede.

En nuevos sectores de Utrecht, los autos se concentran en estacionamientos periféricos para liberar el espacio interior del barrio.

Concebido como un barrio completamente peatonal —con autopistas internas solo para bicicletas y movilidad compartida— y con casi 6.000 viviendas distribuidas en 24 hectáreas.

El desarrollo ya inició obras, con las primeras entregas previstas hacia 2027 y bloques completos del nuevo distrito estimados para 2028-2029, integrando vivienda, servicios y espacios verdes dentro de un diseño que prioriza la caminabilidad y la convivencia urbana.

Barcelona: las “supermanzanas”

La capital catalana implementa desde hace años el modelo de “superilles” o supermanzanas.

Las “supermanzanas” de Barcelona reducen el tránsito vehicular y transforman calles en espacios públicos activos.

En estos sectores, el tránsito vehicular se reduce drásticamente y el espacio se transforma en plazas, áreas de juego y corredores verdes.

El objetivo es recuperar el espacio público y reducir contaminación.

Más que una moda

La construcción de barrios 100% peatonales responde a varios factores:

Reducción de emisiones

Mejora de la calidad del aire

Disminución del ruido

Fomento del comercio local

Mayor interacción social

También refleja un cambio cultural: vivir sin depender del auto comienza a ser un valor urbano.

¿Es replicable en América Latina?

En la región, el desafío es mayor por cuestiones de infraestructura y escala urbana.

Sin embargo, pequeños desarrollos privados y proyectos de renovación urbana ya incorporan criterios de prioridad peatonal y reducción de circulación vehicular.

La pregunta ya no es si es posible, sino cuándo y cómo se adaptará el modelo.