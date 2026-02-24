Las ciudades que están construyendo barrios 100% peatonales
Desde Europa hasta Medio Oriente, distintos desarrollos urbanos están apostando por sectores donde el auto desaparece del espacio público. Menos ruido, más verde y una nueva forma de habitar la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Durante décadas, el automóvil definió el diseño de las ciudades. Avenidas amplias, estacionamientos en superficie y barrios pensados en función del tránsito vehicular marcaron el crecimiento urbano del siglo XX.
Hoy, algunas ciudades están dando un giro: construyen barrios donde el peatón vuelve a ser protagonista y los autos quedan fuera del paisaje cotidiano.
No se trata solo de restringir el tránsito, sino de diseñar sectores completos donde la movilidad se resuelve a pie, en bicicleta o mediante transporte público y sistemas eléctricos compartidos.
Copenhague: el modelo que inspira
La capital danesa es uno de los referentes históricos en priorizar la movilidad peatonal y ciclista.
Si bien no construyó un barrio completamente nuevo desde cero, su planificación consolidó áreas donde el auto tiene un rol secundario y el espacio público está diseñado para caminar, permanecer y socializar.
El concepto de “ciudad para las personas” se convirtió en política urbana sostenida.
NEOM: The Line, el experimento radical
En Arabia Saudita, el megaproyecto NEOM propone un desarrollo lineal donde no habrá calles tradicionales ni circulación vehicular en superficie. El proyecto plantea servicios accesibles a cinco minutos a pie y transporte subterráneo de alta velocidad.
Presentado oficialmente en 2021, el plan contempla una construcción por etapas, con una primera fase prevista hacia 2030 y un desarrollo integral que podría extenderse durante las próximas décadas.
Aunque su escala genera debate, representa uno de los ensayos urbanos más ambiciosos del mundo contemporáneo.
Utrecht: barrios sin autos en superficie
En Países Bajos, varios desarrollos residenciales nuevos priorizan la movilidad peatonal y ciclista. Un claro ejemplo es la ciudad neerlandesa de Utrecht, donde se está gestando una de las experiencias urbanas más ambiciosas de Europa: el distrito Merwede.
Concebido como un barrio completamente peatonal —con autopistas internas solo para bicicletas y movilidad compartida— y con casi 6.000 viviendas distribuidas en 24 hectáreas.
El desarrollo ya inició obras, con las primeras entregas previstas hacia 2027 y bloques completos del nuevo distrito estimados para 2028-2029, integrando vivienda, servicios y espacios verdes dentro de un diseño que prioriza la caminabilidad y la convivencia urbana.
Barcelona: las “supermanzanas”
La capital catalana implementa desde hace años el modelo de “superilles” o supermanzanas.
En estos sectores, el tránsito vehicular se reduce drásticamente y el espacio se transforma en plazas, áreas de juego y corredores verdes.
El objetivo es recuperar el espacio público y reducir contaminación.
Más que una moda
La construcción de barrios 100% peatonales responde a varios factores:
- Reducción de emisiones
- Mejora de la calidad del aire
- Disminución del ruido
- Fomento del comercio local
- Mayor interacción social
También refleja un cambio cultural: vivir sin depender del auto comienza a ser un valor urbano.
¿Es replicable en América Latina?
En la región, el desafío es mayor por cuestiones de infraestructura y escala urbana.
Sin embargo, pequeños desarrollos privados y proyectos de renovación urbana ya incorporan criterios de prioridad peatonal y reducción de circulación vehicular.
La pregunta ya no es si es posible, sino cuándo y cómo se adaptará el modelo.
Leé también
Temas
Lo más
leído