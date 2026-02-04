Militares darán cursos a estudiantes y docentes municipales para educar en “intereses argentinos en el mar”

Integrantes de la Armada Argentina darán cursos formativos orientados a docentes y estudiantes con la finalidad de educar en “intereses argentinos en el mar”, en el marco de un convenio firmado recientemente entre la fuerza militar y la Municipalidad de General Pueyrredon.

La novedad surge a través de un Convenio Marco firmado recientemente por el intendente Agustín Neme y el ahora exjefe de la Base Naval Mar del Plata, contraalmirante Marcelo Paternostro, dado que se rubricó previo a la asunción del comodoro de marina Fernando Pérez Kuhn como nuevo jefe de la Base Naval. En el documento al que accedió 0223, las partes acordaron “realizar acciones conjuntas y generar mecanismos de cooperación a los fines de promover, desarrollar, divulgar y educar en los intereses argentinos en el mar, por parte de los estudiantes de nivel primario y secundario, que ayuden al desarrollo de capacidades y saberes fundamentales de los alumnos”.

El convenio, que debe ser convalidado por el Concejo Deliberante, tendrá vigencia de dos años, en tanto que al término se renovará automáticamente por única vez por igual período, salvo manifestación en contrario de alguna de las partes.

Como es habitual en estos casos, se trata de un Convenio Marco, por lo que ahora las partes deberán firmar convenios específicos para llevar adelante los objetivos trazados. Allí se conocerán los pormenores de las actividades, incluidos los contenidos puntuales que se abordarán.

Igualmente, entre las cláusulas del Convenio Marco se desprenden algunas líneas, de donde surge que los cursos estarán focalizados en la capacitación del personal docente, aunque en las jornadas también habrá contacto directo entre los militares y estudiantes primarios y secundarios del sistema educativo municipal.

Por caso, entre las obligaciones la Municipalidad se compromete a “convocar, difundir y fomentar la participación de docentes, educadores, directivos y estudiantes en las sesiones de capacitación que se llevarán a cabo durante la implementación del convenio”.

Asimismo, tendrá a su cargo “coordinar el espacio y la asistencia de quienes participarán de las instancias de capacitación”. Esta última tarea también consta dentro de los compromisos asumidos por la Armada, por lo que las locaciones donde se realicen los cursos podrían ser tanto dependencias militares como municipales, como las propias escuelas.

Por su lado, la Armada Argentina también se compromete a brindar “capacitaciones a docentes, educadores/as o facilitadores digitales a través de distintas modalidades y estudiantes” (SIC), como así también a participar juntamente con la Municipalidad en distintos eventos (seminarios, dispositivos de formación y capacitación, talleres, entre otros) llevados a cabo durante la ejecución del presente convenio.

En tanto, también tendrá como tarea proveer contenidos y recursos didácticos para docentes de la Municipalidad y para su publicación en la plataforma educativa de la jurisdicción.

La implementación del convenio estará a cargo de la Secretaría de Educación municipal, en tanto que por la contraparte lo hará la Dirección General de Educación de la Armada. Sobre esta última, en el convenio se destacó que “busca promover el conocimiento, información y toma de conciencia de la población en general y de la juventud en particular respecto al conjunto de recursos y usos existentes de los espacios marítimos y fluviales, mediante acciones de exploración, investigación, protección, conservación y concientización”.

En ese sentido, “impulsa el desarrollo de iniciativas educativas e innovadoras y la integración de los intereses marítimos en el diseño y ejecución de acciones destinadas a que los estudiantes adquieran, intercambien y construyan saberes significativos, fortaleciendo una cultura marítima nacional”.