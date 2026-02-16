La "ciudad de los niños" en la Costa Atlántica: la playa ideal para ir en familia

Miramar se consolida en la temporada 2026 como el destino predilecto para el turismo familiar en la costa bonaerense, gracias a su entorno seguro y relajado. Ubicada a escasos kilómetros de Mar del Plata, esta localidad es apodada históricamente como la ciudad de los niños debido a su variada oferta recreativa diseñada para los más pequeños. Sus extensas playas de arena fina y pendiente suave permiten que los visitantes disfruten del mar con total tranquilidad, lejos del bullicio de las grandes ciudades.

La propuesta turística se destaca por el Parador Recreo, un espacio que brinda múltiples actividades gratuitas que incluyen clases de baile, talleres artísticos y diversas disciplinas deportivas. Además de los servicios básicos de playa, el lugar funciona como un punto de encuentro donde se dictan lecciones de surf y bodyboard para el público infantil. Esta agenda diaria permite que las familias organicen sus jornadas de descanso sin incurrir en gastos extras, aprovechando la infraestructura pública del balneario.

Los paisajes en el lugar también son de novela.

Cuáles son las principales atracciones de Miramar

Más allá del sector costero, el Vivero Dunícola Florentino Ameghino ofrece un refugio natural de más de quinientas hectáreas cubiertas de densa vegetación ideales para realizar paseos y cabalgatas. Este bosque artificial protege a la ciudad de los vientos marinos y alberga también el Museo de Ciencias Naturales, sumando un atractivo educativo a la experiencia vacacional. Para los amantes de la aventura, la laguna La Ballenera se presenta como un entorno óptimo para practicar la pesca deportiva y el avistaje de aves.

La vida nocturna en la cabecera de General Alvarado mantiene un perfil marcadamente familiar con funciones de teatro independiente y espectáculos callejeros distribuidos en las plazas principales. La gastronomía local resalta por sus pescaderías frescas y pizzerías tradicionales, complementadas por las clásicas heladerías artesanales que son parada obligatoria tras el día de playa. El acceso desde la Capital Federal es sencillo a través de la Autovía 2 y la Ruta Provincial 11, facilitando el arribo de turistas durante todo el verano.