Violencia familiar: denunció que el padre la maltrataba y secuestraron un arsenal

Un aviso a la Central de Emergencias 911 por un hecho de violencia familiar terminó con el secuestro de un revólver, tres armas largas y municiones en una casa del barrio Bernardino Rivadavia.

Fue personal del Comando de Patrullas el que arribó a una vivienda en inmediaciones de las calles Avellaneda y Marconi donde una mujer de 40 años denunció que su padre de 83 años estaba agresivo, la insultaba y tenía varias armas en su poder.

En el interior de la vivienda hallaron un revólver calibre .38, dos escopetas, una carabina y municiones de distinto calibre que fueron secuestradas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en al comisaría cuarta, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de una causa por tenencia ilegal de arma de guerra y la notificación de la misma.