Un sindicato anunció un premio millonario para la temporada en Mar del Plata

Cada temporada alta de verano, se espera por demás en la ciudad de Mar del Plata. Un gran porcentaje de los trabajadores marplatenses ven al mes de enero cómo la oportunidad de dar un salto en sus ganancias o percibir una retribución económica que incluso les garantice cierta estabilidad en los meses de invierno. Pero en especial, hay un sector de empleados en el cual impacta directamente la economía del turismo.

Se trata de los hoteleros y gastronómicos y, en tal sentido, el secretario general de Uthgra Mar del Plata se refirió a lo que percibirán los trabajadores por el plus de temporada. "Es muy importante, cada vez mejor: el plus llega hasta 1.500.000 pesos partiendo de una base desde la escala más chica, de 755.000 pesos, hasta el millón 500 mil que se divide entre diciembre, enero, febrero y marzo", dijo Pablo Santín.

Además, expresó que el plus de temporada fue firmado hace dos años, "ya está homologado" y "es un derecho adquirido que tienen los trabajadores". Y explicó: "La verdad que en un año tan difícil para los trabajadores y trabajadoras, a nosotros realmente nos complace poder anunciarlo porque es lo mínimo que se merecen nuestros compañeros y ahora esperamos todos poder tener una buena temporada de verano y que reactive un poco la economía de la ciudad".

Pablo Santín anunciando el plus de temporada. Foto 0223.

La reforma laboral y los puestos de trabajo

Mientras el anuncio tranquilizó a los trabajadores del sector, desde las dirigencias sindicales y gremiales saben que son conquistas que penden de un hilo debido a la reforma laboral. Otro síntoma positivo, en el caso de hoteleros y gastronómicos, es que luego del fin de semana largo récord se reactivó la economía turística y se abrieron puestos de trabajo en la ciudad. Pero, ¿cómo se mantienen derechos y la misma lógica que incluye un plus de temporada si hay nuevas leyes para los trabajadores?

Santín, analizó con cautela: "No tenemos que ser necios, el mundo se está modernizando y nosotros no debemos cerrarnos a discutir una modernización laboral. Pero modernización es una cosa y reforma es otra: nosotros acá lo que vemos es que hay un gobierno con algunos personajes que vienen con una receta desde el año 2000. Lo que están buscando es quitarle derechos a los trabajadores, quitarle poder de negociación colectiva, llevarlos a los trabajadores a un contexto de vulnerabilidad y quitarles la representación gremial".

En tal contexto, ventiló las conversaciones que tiene con los empresarios y lo que verdaderamente le piden a un secretario gremial: "No hay un solo empresario en Mar del Plata que a nosotros nos pida una reforma laboral, ¿sabés que nos piden los empresarios? Una reforma tributaria. Que le bajen los impuestos", concluyó Pablo Santín.