Dueños de campings contra playones para motorhome: "Es una tomada de pelo"

Luego de que se debatiera el proyecto que impulsa la creación de playones especialmente preparados para motorhomes, referentes turísticos y dueños de camping criticaron la medida y pidieron poner en valor su actividad como una de las que mayor afluencia genera.

"Hay muchos empresarios y concejales que no tienen ni la más mínima idea de lo que es el turismo", fue la durísima crítica de uno de Carlos "Cali" Pilaftsidis, responsable de Aquópolis, Aerópolis y El Griego. En principio, manifestó en diálogo con La Rosca (Extra, 102.1) que, "si bien fue un invierno difícil", consiguieron "buscarle la vuelta" tanto con "promociones" como mediante el "valor agregado" con el que cuentan. Es que, según destacó, además "de un camping con un departamento totalmente equipado y desayuno, están los dos parques incluidos".

En sintonía con los números que dio a conocer el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), informó que durante el fin de semana largo pasado también tuvieron "una ocupación del 100%" y que a lo largo de noviembre se mantuvo "bastante aceptable", teniendo en cuenta lo que se espera para la fecha en Mar del Plata.

Turismo para motorhomes, "una tomada de pelo"

En otro punto, consultado por la ordenanza que habilita la creación de playones especialmente preparados para casas rodantes, trailers y otros vehículos de turismo itinerante, fue crítico y detalló: "En Mar del Plata había cerca de 20 campings cuando empezamos y fueron en declive, pero para nosotros fue todo lo contrario porque agregamos servicios, instalaciones y diferentes modalidades. Lo fuimos desestacionalizando y tenemos una temporada muy buena a partir de septiembre. Viendo ese trabajo realizado, ante este tipo de propuestas, que no están mal pero faltan muchísimas cosas, creo que es una tomada de pelo".

Asimismo, el director general del parque acuático entendió que "son cosas que -los concejales- tiran", pese a que "no están tan en el tema como para saber el funcionamiento de un motorhome, ni lo que requiere a nivel de seguridad, separación de agua, riesgo, energía eléctrica, basura, iluminación o servicios".

De la misma manera, cuestionó que "hay muchos concejales que no tienen la más mínima idea de lo que es el turismo", sino que saben "de producción o de otras cosas, pero a veces hay que explicar lo que es el turismo", y lanzó: "Cuando no entiendo algo, voy y pregunto".

Reservas, personal y temporada

Por fuera de ese punto, y estrictamente a lo que se refiere al turismo, subrayó que a pesar de que explicó que en marzo pasado fueron a buscar grupos y clubes y de ese modo lograron tener "un agosto, septiembre y octubre mejores que los anteriores", remarcó que "las elecciones generaron un poco de incertidumbre, haciendo que la toma de decisiones se frenara".

Sin embargo, indicó que después de los comicios, "la gente tiene un poco más de previsión" y que "al estar el dólar un poco más calmo, estamos todos más tranquilos", por lo que aseguró que "se están empezando a mover las reservas desde Navidad en adelante".

Por otro lado, agregó que de cara a la temporada han incorporado "muchísimo personal" y sostuvo que les gustaría contratar "aún más", pero que es una cuestión que se relaciona directamente con la cantidad de trabajo que tengan. "Están empezando a cambiar algunas cosas que hacen que uno se anime a tomar más personal y que sea fácil que entre y salga, que es lo que busca el turismo. Vamos camino a que uno pueda asegurarle una determinada cantidad de horas o días e ir regulándolos de acuerdo a la actividad", comentó el referente del sector turístico.

Calendario de feriados del 2026

También, recordando la propuesta para la configuración del calendario de feriados nacionales del 2026, el integrante de la Cámara de Balnearios de Mar del Plata afirmó que fueron escuchados y puso como ejemplo que "el 12 de octubre salió como fin de semana largo, cuando no lo era", y que "se alargó este fin de semana que pasó, que tampoco estaba previsto".

En ese marco, valoró que "el Gobierno nacional se dio cuenta que los fines de semana largos son sumamente importantes para el país, por la generación de empleo y el derrame que generan en el transporte, la hotelería, la gastronomía, los parques y en el comercio en general".

En paralelo, pidió que "la ciudad debe cuidar el fondo de promoción turística", ya que "pelea contra provincias que tienen otros presupuestos y gracias al privado se logró tener una una sobretasa de Seguridad e Higiene", y remarcó que necesitan "que ese fondo se utilice para la promoción turística, que es lo que nos va a hacer diferentes a las demás ciudades costeras o provincias".

En último lugar, en cuanto a los aumentos desde la temporada anterior, comentó que fueron de "entre el 30 y el 35 por ciento", más allá de que "los costos subieron en dólares, porque buscan "que la gente venga y trabajar para seguir haciendo inversiones y reinvertir en la ciudad con distintos servicios".