Explotó un tubo de oxígeno medicinal y mató a un nene de 11 años: tres acusados van a juicio

La explosión del tubo de oxígeno que causó la muerte de un niño en Córdoba va a juicio. Tres son los acusados por la tragedia ocurrida el 3 de septiembre de 2022 en una vivienda de barrio Liceo Tercera Sección. El cilindro había sido sacado al patio por una supuesta pérdida y allí se produjo el estallido fatal.

Los acusados son Marina Soledad Alesso, Claudia Marcela Farías y René Farid Yunes, en calidad de directora técnica y representantes legales de la empresa Medinor, distribuidora de productos medicinales, indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre la investigación por el fallecimiento del nene de 11 años.

Se encuentran imputados de homicidio culposo “por considerar que violaron una gran cantidad de normas regulatorias en la materia, y en consecuencia el deber objetivo de cuidado, al comercializar oxigeno medicinal, sin la autorización del Ministerio de Salud”, advirtió la fiscalía distrito tres turno cuarto.

En la investigación también reprocharon el haber delegado “el relleno y traspaso del gas a un empleado inexperto e imperito, actividad sumamente peligrosa para las personas que desarrollaban con habitualidad”.

El tubo de oxígeno era utilizado por una joven de 28 años en la vivienda donde sucedió la explosión mientras varios niños jugaban en el sector. La estampida provocó la muerte de uno de los menores.