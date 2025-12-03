Familias Solidarias: conocé el hermoso programa para cuidar momentaneamente de bebés que no tienen un hogar

Son menores de entre 0 y 3 años y es una medida momentánea, ya que "no hay ningún modo de que una familia solidaria pueda aspirar a que ese niño se quede".

La ONG Aldeas Infantiles presentó su programa Familias Solidarias, una iniciativa que tiene por objetivo darle un espacio alternativo a niños y niñas para que puedan sentirse acompañados, cuidados y contenidos, mientras los organismos competentes trabajan para restablecer los lazos familiares o definir una solución definitiva para su cuidado.



En principio, la directora del Programa de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario, Gabriela Pereyra, le explicó a 0223 que se trata de "un programa hermoso que inició en 2019" y consta de "familias de la comunidad que abren las puertas de su hogar para cuidar a un niño o una niña en el tiempo que dure una medida de abrigo, que en general es de 180 días".

Según indicó, aquellos menores pierden el cuidado familiar cuando registran "la vulneración de algún derecho" y entonces, "en el período que se trabaja con la autoridad de aplicación y el equipo técnico de Aldeas Infantiles para revertir esta situación, no hay mejor lugar para un niño que crecer en una familia".

Asimismo, explicó que tienen un convenio con el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y que cuando les llega un pedido de un niño o niña, buscan "qué familia sería la mejor" y luego "abren la puerta de su hogar para cobijarlo" durante un tiempo determinado, ya que "no hay ningún modo de que una familia solidaria pueda aspirar a que ese niño se quede".

En ese lapso en el que cada niño vive con una nueva familia, desde la organización tienen el objetivo de construir un puente entre esa familia y la que va a venir, que puede ser su familia de origen o una adoptiva.

Quienes estén interesados y busquen interiorizarse pueden contactarse mediante el teléfono 2236802030.

Al mismo tiempo, Pereyra consideró que este proceso "es fundamental porque estamos hablando de primera infancia (de 0 a 3 años), es decir de bebés que necesitan atención personalizada las 24 horas", y explicó que han trabajado en casos más complejos por algún problema de salud y en otros en los que "simplemente hay que darles las vacunas, contención, desarrollo y estimulación".

"Las familias pasan por un proceso de evaluación, que consta de entrevistas, dar a conocer el programa, un psicotécnico y un socioambiental. Y se arma un legajo, una carpeta que es presentada al Organismo de Niñez y Adolescencia bonaerense, que finalmente la inscribe como apta para formar parte de Familias Solidarias y recibir algún niño o niña", agregó.

Por otro lado, la referente del organismo recordó que Aldeas Infantiles funciona bajo ese nombre desde 1995 en Mar del Plata, aunque antes ya lo hacía junto al Obispado en el Paraje de San Francisco, y resaltó que han luchado por "restituir derechos de los niños que no pueden vivir con sus familias".

En paralelo, comentó que cuentan con el programa de cuidado alternativo Cuatro casas abiertas, donde en cada una "viven seis adolescentes con cuidadoras", y un componente llamado "Casas de pre-egreso", mediante el que siguen acompañando a jóvenes que ya cumplen la mayoría de edad pero no tienen todas las habilidades necesarias para la vida autónoma y no han podido volver a su seno familiar.

Quienes estén interesados y busquen interiorizarse pueden contactarse mediante el teléfono 2236802030 o vía las redes social oficiales de Aldeas Infantiles SOS Argentina, en Instagram o Facebook.